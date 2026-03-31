Toyota: "Il motore a benzina è ancora necessario". Ecco perché

Mentre la concorrenza faceva a gara a chi annunciava prima il funerale dei pistoni, Toyota è rimasta in silenzio. Oggi i giganti dell'auto fanno marcia indietro, mentre i giapponesi presentano nuovi motori termici. Avevano ragione loro?

Mentre i rivali ricalibrano i piani e riscoprono il fascino della benzina per il prossimo decennio (e oltre), il primo produttore al mondo rilancia: è in arrivo una nuova famiglia di motori a quattro cilindri più piccoli, efficienti e pronti a finire sotto il cofano di mezza gamma.

La Corolla e la strategia multi-percorso

A spiegare il perché di questa scelta ci pensa Toyota Times, il magazine ufficiale della Casa. Prendi la Corolla, un nome che da solo sposta i mercati globali. Secondo i giapponesi, l'adozione dell'elettrico è troppo a ''macchia di leopardo'' per imporre una scelta unica.

''Le condizioni energetiche variano da regione a regione'', spiegano da Toyota. ''Anche nella stessa città, c’è chi trova l’elettrico comodissimo e chi preferisce l’ibrido. Esistono ancora aree immense dove, semplicemente, senza benzina non vai da nessuna parte''.

Ecco perché il colosso giapponese rimane fedele alla sua famosa ''multi-pathway strategy'': non esiste una soluzione magica per tutti, ma tante soluzioni diverse per esigenze diverse.

Toyota Corolla concept: il prototipo al Salone dell'Auto di Tokyo dal 30 ottobre 2025

Infrastrutture e portafoglio: i conti che non tornano

Toyota tocca un tasto dolente che forse conosci bene anche tu: l'infrastruttura. Se non vivi in un centro urbano ultra-servito, l'ansia da ricarica è un compagno di viaggio scomodo.

Fare il pieno in cinque minuti contro l'attesa (anche con le colonnine fast) di una ricarica completa è un fattore che pesa ancora tantissimo nella scelta di chi compra l'auto.

E poi c'è il fattore prezzo. Nonostante i proclami, la parità di costo tra un'auto a benzina e una elettrica è ancora - in massima parte - un miraggio.

Le termiche costano meno al momento dell'acquisto, un dettaglio non da poco anche se poi i prezzi dei carburanti incidono nei costi d'utilizzi e continuano a ballare a causa delle tensioni internazionali.

Cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima Corolla?

Ecco perché lmotoa tredicesima generazione del modello più venduto al mondo sarà un vero camaleonte. Dopo il concept radicale mostrato l'anno scorso, è chiaro che Toyota offrirà un'opzione per ogni stile di vita.

Aspettati una versione elettrica, certo, ma anche una ibrida evoluta e molto probabilmente una plug-in. E il motore puramente termico? Non è affatto escluso per alcuni mercati.

Nel frattempo, Toyota ha stretto un'alleanza con Mazda e Subaru per allungare la vita ai pistoni sperimentando carburanti ''carbon neutral'': idrogeno liquido, biocarburanti ed e-fuel.

Il verdetto? Il futuro non sarà solo una spina in una presa, ma un mix di tecnologie. E forse, alla fine, il buon vecchio motore a scoppio avrà l'ultima parola.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/04/2026