La nuova Toyota Celica Sport avrà un motore ibrido da 2 litri e trazione integrale

Lo sappiamo bene, Toyota non intende rinunciare a offrire ai suoi clienti sportive vere in grado di far davvero divertire alla loro guida. Nel 2024 la casa automobilistica giapponese ha confermato il ritorno della Celica, modello iconico della gamma sportiva Toyota che tanti successi ha ottenuto nel mondo del rally. Su questo modello le speculazioni hanno poi continuano nel corso dei mesi successivi ma nelle ultime settimane si sono intensificate dopo che una coupé sportiva camuffata era stata avvistata durante i test in Portogallo, in vista del Campionato del Mondo Rally 2027. E adesso ci sono novità interessanti grazie ai colleghi inglesi di Autocar che hanno avuto modo di parlare con il responsabile marketing di Gazoo Racing, Mikio Hayashi.

Un nuovo motore e la trazione integrale

A quanto pare, la sportiva si chiamerà Celica Sport, avrà la trazione integrale e sarà dotata di un nuovo motore che probabilmente avrà una cilindrata di 2 litri. Ecco cosa ha detto Mikio Hayashi.

La cilindrata di 1,6 litri non è conforme alle normative sulle emissioni, quindi dobbiamo valutare la possibilità di un 2 litri.

Insomma, non sarà utilizzato il 3 cilindri di 1,6 litri della GR Yaris, non per un discorso di prestazioni, quanto per le normative sulle emissioni. In ogni caso nulla sarebbe stato ancora deciso in quanto internamente sarebbero in corso diverse valutazioni. Potrebbe essere ibrido o anche ibrido Plug-in.

E se fosse...

Sebbene il manager giapponese non abbia potuto sbottonarsi troppo, abbiamo già un'idea precisa delle basi del nuovo propulsore della Celica Sport. Sappiamo, infatti, che Toyota sta lavorando a un nuovo motore 4 cilindri di 2 litri (G20E) che può essere tranquillamente abbinato a un sistema ibrido. Motorizzazione che potrebbe essere il baricentro di molte delle future sportive della casa automobilistica giapponese. Si dice che tale unità potrebbe tranquillamente arrivare a erogare una potenza di 400 CV che potrebbe salire senza problemi a 600 CV utilizzando turbocompressori più grandi.

Oltre che sulla Celica, il nuovo motore potrebbe eventualmente essere adottato anche sulle GR Yaris e GR Corolla, oltre che sulla nuova sportiva a motore centrale che sarebbe in arrivo nei prossimi anni. Insomma, Toyota punta ancora sulle sportive e si prepara a lanciare diverse novità. Non rimane che attendere ulteriori novità sul ritorno della Celica.

Fonte: Autocar

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/03/2026