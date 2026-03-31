Toyota scommette sulle sportive, il concept con motore centrale migliora ogni giorno e in futuro...

Toyota sta lavorando in più direzioni e non si dimentica certamente delle sportive, quelle vere. Poco più di anno fa, al Salone di Tokyo 2025, la casa automobilistica sorprese presentando il concept GR Yaris M. Basato sulla GR Yaris che conosciamo e apprezziamo, si caratterizza per la presenza di un nuovo motore collocato in posizione centrale. Non che fosse il primo concept assoluto con motore centrale dell'azienda ma da tempo circolavano voci sul ritorno della MR2 e quindi questa vettura ha fatto molto discutere.

GR Yaris M

Dal momento della presentazione, la GR Yaris M non è stata parcheggiata nel garage della casa automobilistica. Infatti, l'azienda ha continuato a svilupparla, arrivando a testarla in alcune gare di un campionato locale. Test che hanno continuato ad alimentare le voci che la base tecnica sarebbe poi stata utilizzata per futuri modelli sportivi con motore centrale. Indipendentemente dagli obiettivi futuri della casa automobilistica, a quanto pare lo sviluppo sta procedendo bene. I colleghi inglesi di Auto Express hanno infatti avuto modo di parlare con il responsabile marketing di Gazoo Racing, Mikio Hayashi, che ha raccontato che l'azienda sta migliorando l'auto di giorno in giorno.

Tutte le conoscenze e i feedback ottenuti grazie allo sviluppo di quest'auto nel motorsport saranno trasferiti in futuro su un'auto stradale o, eventualmente, su un'auto di produzione di massa. Continueremo su questa strada.

Torna la MR2?

Mikio Hayashi ha quindi lasciato intendere che una vettura di serie dotata di questo motore potrebbe essere in arrivo. E alla domanda se si tratta della MR2, visto le molte voci sul suo ritorno, il manager giapponese si è limitato ad affermare, ''grazie del suggerimento''. Una risposta che lascia aperte molte interpretazioni ma che fa capire che qualcosa bolle in pentola. Non si può fare altro che attendere ma abbiamo capito che questo nuovo motore sarà al centro di molte future sportive della casa automobilistica giapponese. Si parla addirittura della nuova Celica. L'unità, un 4 cilindri turbo di 2 litri, dovrebbe arrivare a erogare circa 400 CV ma non sarebbe un problema arrivare a 600 CV. Inoltre, è predisposta per poter essere abbinata facilmente a un sistema ibrido. Speriamo che arrivino presto maggiori dettagli.

Fonte: AutoExpress

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 31/03/2026