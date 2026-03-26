Polestar, batterie più sostenibili con il 50% di cobalto riciclato

Polestar è da sempre molto attenta alla sostenibilità e adesso ha ampliato l'utilizzo dei materiali riciclati per le sue auto. Non parliamo però dei rivestimenti degli interni ma di qualcosa di molto più importante che riguarda l'elemento fondamentale delle auto elettriche e cioè la batteria. Infatti, la casa automobilistica ha fatto sapere che le batterie di Polestar 2 e Polestar 3 ora contengono almeno il 50% di cobalto riciclato. Si tratta di una novità decisamente interessante che segna un ulteriore passo avanti del marchio nel suo progetto di arrivare a ridurre la dipendenza da materiali vergini e aumentare la trasparenza lungo tutta la catena del valore. Insomma, nuovi progressi verso un’economia circolare nel settore automotive dato che, come sappiamo, le materie prime preziose come il cobalto non sono infinite e il riciclo può essere la strada giusta per andare a recuperarle.

Batterie per auto elettriche più sostenibili

In Polestar, l'economia circolare va oltre l'approvvigionamento dei materiali. Infatti, un obiettivo molto importante per la casa automobilistica è quello di prolungare la durata della batteria e preservarne il valore il più a lungo possibile, a vantaggio sia dell'ambiente che dell'esperienza del cliente. Ad esempio, Polestar collabora con i centri di Volvo per ricondizionare le batterie. Come funziona? Semplice, i veicoli Polestar 2 e Polestar 3 che necessitano di una sostituzione della batteria ricevono una batteria ricondizionata presso i centri batterie di Volvo. I clienti ricevono così batterie di ricambio ricondizionate con uno stato di funzionamento equivalente. Si va così a conservare il valore delle batterie nel tempo e contestualmente a ridurre l'impatto ambientale.

Cobalto

Oltre a tutto questo, Polestar sta instaurando partnership per il riciclo in tutti i mercati in cui è presente, in maniera tale da poter rispettare i requisiti di responsabilità estesa del produttore e allo stesso tempo massimizzare il recupero delle materie prime.

Un'economia circolare nel settore automotive

La strategia di Polestar è quella di progettare auto elettriche che privilegino la scelta di materiali circolari a basso impatto ambientale, ad esempio alluminio e acciaio riciclati, tappeti di base e inserti in poliammide ECONYL e filati ricavati da rifiuti di PET. Il tutto, insieme a una forte attenzione alla riduzione della complessità dei materiali, alla progettazione modulare, alle soluzioni monomateriale e all'uso circolare. Una strategia che parte da lontano e al riguardo basta ricordare che dal 2020, Polestar pubblica le valutazioni del ciclo di vita per ogni modello e rendendo pubbliche le emissioni di CO2 lungo tutta la sua catena del valore. Polestar 2 è stata poi la prima auto a utilizzare cobalto tracciato tramite blockchain.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 26/03/2026