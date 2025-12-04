Polestar propone ai clienti test drive virtuali con Gran Turismo. Tanto è uguale, dicono

Polestar lo mette nero su bianco: ''L’attenzione meticolosa ai dettagli garantisce che l’esperienza in Gran Turismo 7 rispecchi le qualità reali della Polestar 5''. Ed ecco che in quel di Goteborg è nata l'idea dei test drive virtuali.

Da oggi, chi sogna di mettersi al volante della nuova GT elettrica ad alte prestazioni può farlo senza nemmeno uscire dai Polestar Spaces. Basta infilarsi un paio di cuffie, impugnare un volante da gaming e lanciarsi nel mondo simulato, grazie alla collaborazione con Polyphony Digital.

Polestar 5, vista 3/4 anteriore

Kristian Elvefors, Chief Commercial Officer di Polestar, lo dice senza girarci troppo intorno: «Sappiamo che la Polestar 5 è incredibile da guidare. Allora perché non farla provare subito ai nostri clienti? Il test drive virtuale è il modo perfetto per farli salire al volante… prima ancora che le auto reali arrivino negli Spaces».

La GT di punta del marchio, quella chiamata Performance con 650 kW, 1.015 Nm e uno 0-100 da 3,2 secondi, è ora presente nel gioco e guidabile da chiunque. O meglio: da chiunque entri in uno degli Spaces coinvolti e si sieda nella postazione dedicata. Una “prima volta” che anticipa quella reale, perché i test drive con la Polestar 5 in carne e ossa arriveranno solo nel 2026.

Polestar 5, vista 3/4 posteriore dall'alto

Gare, tempi sul giro e un premio che profuma di Giappone

Per chi ama la competizione, in alcuni Polestar Spaces partiranno anche le prove a tempo locali. E per festeggiare l’ingresso della 5 nel mondo di GT7, chiunque abbia accesso al gioco (anche da casa sua) potrà partecipare a una time trial globale sul circuito virtuale di Brands Hatch.

Il premio? Un viaggio esclusivo a Fukuoka, in Giappone, per assistere alle finali mondiali della GT World Series 2025. Insomma: altro che gadget o cappellini.

Per portare la Polestar 5 nel gioco, ingegneri veri e ingegneri digitali hanno lavorato a quattro mani: chi con e chiavi inglesi e gallerie del vento, chi con motori grafici e compilatori. Obiettivo: riprodurre dinamica, peso, erogazione e comportamento reale della GT elettrica.

Polestar 5, l'interno

Secondo Polestar il risultato è ''paragonabile all’esperienza reale''. Di seguito gli Spaces europei e le date dove sarà possibile mettersi al volante — virtuale — della Polestar 5:

05/12–04/01 Trondheim, Norvegia

10/12–21/12 Amburgo, Germania

12/12–06/01 Sheffield, Regno Unito

12/12–06/01 Cribbs Causeway, Regno Unito

13/12–05/01 Göteborg, Svezia

24/12–18/01 Bruxelles, Belgio

08/01–01/02 Stoccolma, Svezia

09/01–02/02 Battersea, Regno Unito

09/01–02/02 Solihull, Regno Unito

09/01–29/01 Vienna, Austria

22/01–02/02 Zurigo, Svizzera

Nota burocratica immancabile: chi vince il viaggio dovrà occuparsi autonomamente di tasse e spese non incluse. I sogni sono gratis, i documenti un po’ meno.

