Gran Turismo 7, arriva gratis la Polestar 5: guarda il video trailer

Video: la nuova Polestar 5 arriva su Gran Turismo 7 per PS4 e PS5. Ecco come la GT elettrica è entrata nel mondo virtuale

La nuova Polestar 5 si prepara a scendere in pista, ma questa volta in versione digitale. Il marchio svedese dell’elettrico ad alte prestazioni entra ufficialmente nel mondo di Gran Turismo 7, disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5, con debutto fissato per dicembre 2025.

L’anteprima mondiale è andata in scena al GT World Series di Los Angeles, dove la community di Gran Turismo ha potuto ammirare per la prima volta la gran turismo svedese nella sua veste virtuale. Guarda il video qui sotto.

Una collaborazione senza precedenti

La partnership tra Polestar e Polyphony Digital, lo studio giapponese che da oltre venticinque anni firma la saga Gran Turismo, non è stata un semplice “accordo di licenza”.

Le due aziende si sono scambiate accesso completo a reparti R&D, simulatori e team tecnici, lavorando fianco a fianco per tradurre ogni dettaglio della Polestar 5 nel mondo digitale.

“Le Polestar mi hanno sempre colpito per il loro design pulito e raffinato,” racconta Kazunori Yamauchi, creatore della serie GT. “Collaborare con loro è stato un piacere: il loro team ha messo grande cura nel riprodurre la sensazione di guida, e i giocatori se ne accorgeranno curva dopo curva”.

Polestar 5 in Gran Turismo 7 grazie a una collaborazione senza precedenti

Dal prototipo al pad: il tocco di Igor Fraga

Per garantire la massima fedeltà, Polestar e Polyphony hanno coinvolto Igor Fraga, pilota professionista e sim-racer con grande esperienza in Gran Turismo.

Fraga ha provato diversi prototipi della Polestar 5 nei centri di sviluppo in Svezia prima della validazione finale sul circuito inglese di Brands Hatch, fornendo feedback diretti sul comportamento dell’auto.

Dati e sensazioni, poi trasferiti nei software di simulazione di Polyphony, fanno ora in modo che, con la giusta mano sul volante, i tempi sul giro in gioco e su pista reale risultino sorprendentemente vicini.

“Volevamo che il feeling di guida fosse identico, anche dietro uno schermo,” spiega Joakim Rydholm, Head of Driving Dynamics di Polestar. “Il risultato è che la versione digitale restituisce al 100% la sensazione della vera Polestar 5. I giocatori si divertiranno tanto quanto i proprietari”.

Polestar 5 in Gran Turismo 7 è legata a un contest che mette in palio un viaggio in Giappone

Sfida digitale con un vero viaggio in Giappone in palio

Con oltre 100 milioni di copie vendute, la saga Gran Turismo resta un riferimento assoluto nel mondo dei giochi di guida. E l’accordo tra Polestar e Polyphony non si ferma qui: la collaborazione continuerà anche in futuro, inaugurata da una Time Trial Challenge speciale dedicata proprio alla Polestar 5.

L’evento scatterà con l’aggiornamento software di dicembre 2025: in palio, un viaggio in Giappone, a Fukuoka, per assistere dal vivo alle finali mondiali del GT World Series 2025.

A completare l’esperienza, un mini-documentario che racconta i retroscena della collaborazione tra Polestar e Polyphony sarà pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Polestar in concomitanza con l’evento. Un dietro le quinte per scoprire come un’auto nata per la strada è riuscita a diventare una delle più realistiche da guidare con un joypad.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/11/2025