Polestar da i numeri, quello del SUV compatto è il 7

Il brand svedese parente di Volvo ha in cantiere l'anti BMW iX1. Ma prima: Polestar 5, Polestar 4 "wagon" e nuova Polestar 2

Ha deciso, Polestar, che è ora di fare sul serio.

Dopo aver chiuso il 2025 con oltre 60 mila consegne, il miglior risultato della sua ancora brevissima storia, il CEO Michael Lohscheller annuncia la più grande offensiva di prodotto mai vista dal marchio: quattro modelli nuovi entro il 2028, ognuno con un ruolo chirurgico nella strategia di crescita.

Obiettivo primario, entrare nei segmenti EV che fanno davvero volume, quelli dove “domanda e profitti sono alti”, parole del CEO. E farlo in tempi record, con quella che in casa Polestar chiamano senza troppi giri di parole “China speed”.

E qual è il segmento EV a più alto tasso di crescita? Hai indovinato, i SUV compatti. Ma andiamo con ordine (cronologico).

Polestar, 4 novità entro il 2028

Polestar 5, la ''halo car''

La prima a scendere in strada sarà Polestar 5, la GT a quattro porte derivata dal concept Precept.

Già si è vista: piattaforma in alluminio, handling da sportiva, ambizioni premium dichiarate. Le consegne europee iniziano nell’estate 2026.

Polestar 5

È la “halo car” nel senso che è quella che deve trasmettere che Polestar non è solo un derivato Volvo con un badge minimalista, ma un marchio con una propria idea di lusso elettrico.

Polestar 4, la wagon-SUV

Subito dopo, nella seconda metà del 2026, tocca alla nuova variante di Polestar 4, oggi best-seller del marchio.

Polestar 4 ''wagon'' arriva entro fine 2026

C'è già chi la chiama “wagon”, c'è chi come Polestar stessa preferisce “SUV-wagon”. Ma il concetto è semplice:

più spazio;

più praticità;

il lunotto, assente su 4 Coupé.

Stessa base tecnica, stessa dinamica brillante, ma un target più ampio. Le consegne partono nel Q4 2026.

Polestar 2: nuova generazione

Nel 2027 debutta nuova Polestar 2, completamente riprogettata.

È il modello che ha costruito il marchio (190 mila unità vendute), e proprio per questo Polestar ha deciso di rifarla da zero, abbandonando l’impronta Volvo della prima serie.

Nuova Polestar 2 nel 2027

Dalle anticipazioni del chief designer Philipp Römers, ecco cosa cambia:

più lunga , per risolvere il problema dello spazio posteriore;



, per risolvere il problema dello spazio posteriore; più sportiva , con un posteriore che Lohscheller definisce “uno dei punti forti”;



, con un posteriore che Lohscheller definisce “uno dei punti forti”; piattaforma EV dedicata , cioè niente più CMA da XC40;



, cioè niente più CMA da XC40; stile più squadrato , con fari “dual blade” evoluti;



, con fari “dual blade” evoluti; sviluppo “a velocità cinese”: 30 mesi dal via al mercato.



Target dichiarato: clienti giovani. L’età media attuale è 45 anni, dieci in meno della media del settore, e Polestar vuole spingere ancor di più su design, sostenibilità e performance.

Polestar 7: il modello che mancava

Dulcis in fundo, nel 2028 arriverà Polestar 7, il SUV compatto che dovrà fare i numeri veri.

Il nuovo SUV compatto Polestar debutta nel 2028

È il segmento che in Europa vale un terzo di tutte le BEV vendute e Polestar non può più starne fuori. Caratteristiche chiave:

segmento C-SUV premium;



rivali dirette: BMW iX1, Audi Q4 e-tron, futura Mercedes GLA elettrica ;



futura ; piattaforma condivisa con Geely;



produzione in Europa , stabilimento di Košice (Slovacchia);



, stabilimento di Košice (Slovacchia); posizionamento “progressive performance” a prezzo competitivo.



È il modello che potrebbe trasformare Polestar da marchio di nicchia a Costruttore con volumi significativi.

La strategia in sintesi

2026 : Polestar 5 (estate) + Polestar 4 wagon (Q4)

: Polestar 5 (estate) + Polestar 4 wagon (Q4) 2027 : nuova Polestar 2

: nuova Polestar 2 2028: Polestar 7, il SUV compatto che punta al cuore del mercato



Sulle Polestar ora c'è Google Gemini

Nel frattempo, Polestar prevede crescita a doppia cifra nel 2026 e un’espansione della rete retail del 30%.



L’obiettivo è ambizioso: costruire fondamenta solide per diventare “uno dei vincitori della trasformazione dell’industria automotive”. Qui di ''de-elettrificazione'' non c'è traccia proprio.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/02/2026