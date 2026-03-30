Nuova Toyota bZ7 al debutto, elettrica e sviluppata con l'aiuto di Huawei

La nuova Toyota bZ7 ha fatto ufficialmente il suo debutto in Cina. Si tratta di una berlina elettrica sviluppata dalla joint venture GAC-Toyota. Modello che può contare anche sulle ultime tecnologie sviluppate da Huawei. La casa automobilistica giapponese intende ampliare la sua presenza nel complesso e sempre più combattuto mercato cinese e la strategia passa dalla collaborazione con le case automobilistiche locali. Dopo il successo della bZ3X, Toyota punta molto sulla bZ7 e il debutto sembra essere positivo dato che dopo un'ora dall'apertura delle vendite sono arrivati 3.100 ordini.

Toyota bZ7

Dimensioni e interni

Toyota bZ7 misura 5.130 mm di lunghezza, 1.965 mm di larghezza e 1.506 mm di altezza, con un passo di 3.020 mm. Offerta in 6 colori differenti, è proposta sul mercato con schermi da 20 pollici. Più che una berlina in realtà la vettura adotta forme di una fastback. bZ7 mette in mostra il linguaggio stilistico tipico delle ultime Toyota. Il frontale è caratterizzato da una striscia luminosa a LED orizzontale e da luci diurne a forma di C, completate da fari affilati e un'ampia griglia inferiore. Al posteriore, invece, troviamo fari dalle forme sottili a sviluppo orizzontale uniti tra loro da una barra luminosa.

Salendo a bordo dell'auto elettrica, sia i sedili anteriori che quelli posteriori offrono funzioni di ventilazione, riscaldamento e massaggio. Ovviamente c'è una buona dotazione di tecnologia. bZ7 è dotata del sistema infotainment Huawei HarmonyOS 5.0 che garantisce la compatibilità con Apple CarPlay. L'assistente vocale, basato sul chip Huawei MoLA, supporta il riconoscimento a quattro zone, il dialogo continuo e l'esecuzione di più comandi contemporaneamente. bZ7 si integra nativamente con l'ecosistema Xiaomi per auto. Ovviamente strumentazione digitale e ampio display centrale per gestire l'infotainment.

Toyota bZ7

Sul fronte della ADAS, troviamo il sistema Momenta R6 e nelle versioni di fascia alta, la vettura adotta anche il sensore LiDAR, oltre a cinque radar a onde millimetriche, undici telecamere ad alta definizione e dieci radar a ultrasuoni.

Motori e autonomia

Nuova Toyota bZ7 adotta il powertrain Drive ONE di Huawei, che eroga una potenza di picco di 207 kW (281 CV) abbinato ad una batteria LFP da 71,35 kWh o 88,13 kWh. L'autonomia massima arriva a 600 o 710 km secondo il ciclo CLTC. In corrente continua, secondo la casa automobilistica, è possibile recuperare 300 km di autonomia in 10 minuti.

Prezzi

A seconda della versione e degli allestimenti, la nuova Toyota bZ7 è proposta tra 147.800 e 199.800 yuan che al cambio sono circa 18.760 euro e 25.100 euro.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/03/2026