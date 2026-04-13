Nuova FIAT Fastback 2026 ancora su strada per i test: foto spia e anticipazioni

Al Salone di Parigi che aprirà i battenti il 18 ottobre, FIAT sarà presente con diverse novità. Tra queste ci saranno due modelli che ''segneranno il ritorno del marchio nel segmento C''. Così scriveva la casa automobilistica. Uno di questi modelli di segmento C dovrebbe essere la FIAT Fastback, vettura di cui si parla da diverso tempo e che adesso è stata nuovamente intercettata durante una sessione di test su strada grazie a un nuovo set di foto spia di Walter Vayr. L'aspetto interessante di queste ultime immagini è che si tratta di un prototipo dotato di motorizzazione endotermica, ibrida probabilmente.

Prototipo che da quanto si riesce a intravedere, è dotato di una carrozzeria di coloro rosso. Al di sotto delle pellicole le forme sono oramai quelle definitive e così possiamo dire anche dei gruppi ottici e di altri elementi della vettura. In particolare, il frontale dispone di fari caratterizzati da una firma luminosa a pixel, simile a quella della Grande Panda, composta da elementi orizzontali molto sottili. Firma luminosa che sarà ripresa anche sui gruppi ottici posteriori. Del resto, la nuova Fastback farà parte della famiglia della Grande Panda e quindi non mancheranno richiami a questo modello.

FIAT Fastback

Ibrida ed elettrica

La nuova FIAT Fastback 2026 poggerà sulla piattaforma Smart Car, la stessa utilizzata dalla Grand Panda o da Citroen C3/C3 Aircross. La lunghezza sarà attorno ai 4,4-4,5 metri e sarà proposta a quanto si dice, sia con motorizzazioni ibride e sia 100% elettriche. Viste le recenti scelte di Stellantis, potrebbe esserci anche una versione benzina senza alcun tipo di elettrificazione, da porre come modello entry level. Ne capiremo certamente di più nel corso dei prossimi mesi. La versione ibrida dovrebbe avere il solito Mild Hybrid di Stellantis da 110 o da 145 CV. Il modello elettrico dovrebbe invece disporre del motore da 113 CV alimentato da una batteria da 54 kWh per un'autonomia di poco superiore ai 400 km. Ci sarà anche la batteria da 44 kWh per offrire una variante elettrica più accessibile? Possibile ma anche da questo punto di vista bisognerà attendere la presentazione o comunque maggiori dettagli da parte di FIAT.

FIAT Fastback

Per quanto riguarda, invece, gli interni, foto spia passate hanno chiarito che la nuova Fastback 2026 non avrà un abitacolo in stile Grande Panda. Troveremo un ambiente completamente differente con un piccolo quadro strumenti digitale dietro al volante e un ampio display centrale per il sistema infotainment.

Foto spia: Walter Vayr

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/04/2026