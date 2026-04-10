Design Week 2026: Fiat Topolino Gallo tra stile e personalizzazione

Anche nel 2026 si rinnova la partnership tra FIAT e Gallo. Infatti, in occasione della Milano Design Week, saranno presentate quattro interpretazioni della FIAT Topolino. La prima è la versione a righe multicolor Topolino edizione speciale Gallo Milano Design week 2026. Esemplare unico che si basa sulla versione Corallo del quadriciclo elettrico svelata a febbraio. Modello che quindi esternamente si caratterizza per la presenza delle classiche righe colorate del marchio di abbigliamento.

Personalizzazione che non riguarda solamente gli esterni ma pure l'abitacolo. Infatti, sia i sedili e sia il Dolcevita Box saranno personalizzati con le righe Gallo. Non si tratterà, però, di un semplice esemplare unico. Infatti, per chi vuole personalizzare la propria Topolino Corallo sarà disponibile l’allestimento curato e realizzato dal designer Massimo Biancone che ha già collaborato nella personalizzazione di altre versioni speciali della Topolino.

Per quanto riguarda le altre 3 livree esclusive per la Topolino nate dalla collaborazione con Gallo, saranno svelate direttamente alla Milano Design Week e saranno sempre basate sulla Topolino Corallo. Inoltre, durante la Design Week, queste 4 speciali versioni del quadriciclo elettrico si potranno vedere circolare per la città.

FIAT Topolino Corallo Gallo

FIAT Topolino Corallo

Personalizzazione a parte, rimane sempre la solita FIAT Topolino, un quadriciclo elettrico molto apprezzato, verso bestseller del suo segmento. Lungo 2,53 metri, dispone di una batteria da 5,4 kWh che permette una percorrenza fino a 75 km. Trattandosi di un mezzo omologato come quadriciclo leggero, la velocità massima è di 45 km/h. La versione Topolino Corallo, in particolare, oltre alla particolare colorazione, dispone di un nuovo quadro strumenti digitale da 8,3 pollici che introduce una grafica semplificata.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/04/2026