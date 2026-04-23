Nuova FIAT Fastback, eccola: prima immagine senza veli

FIAT Fastback sarà una delle più grandi novità che la casa automobilistica introdurrà nel corso dell'anno. Si tratta di un SUV Coupé basato sulla piattaforma Smart Car, la stessa utilizzata, ad esempio, per la Grande Panda. Dopo aver visto nel corso del tempo diverse foto spia di muletti camuffati, adesso sono apparse le prime immagini della vettura senza alcun camuffamento. Si tratta quindi di un'interessante opportunità per capire ancora meglio quello che sta arrivando. Foto spia che arrivano dalla pagina social di Motocar Insights e poi rilanciate da CocheSpias. L'auto è stata intercettata in Marocco, nei pressi dello stabilimento di Stellantis dove sarà prodotta.

Linee squadrate e motorizzazioni ibride ed elettriche

Grazie alle precedenti foto spia, le forme della nuova Fastback erano già abbastanza chiare e le immagini senza camuffamento permettono di vederle ancora meglio. Modello che si caratterizzerà per linee squadrate e per una serie di richiami alla Grande Panda a partire dalla firma luminosa a pixel che troveremo sia davanti e sia dietro. L'immagine che mostra la vettura di profilo ci permette di apprezzare anche i passaruota con protezioni in plastica nera. Possiamo osservare anche la linea del tetto che termina con un ampio lunotto posteriore, e dove è presente un accenno di coda troviamo un piccolo spoiler. I gruppi ottici posteriori sono invece integrati all'interno di una fascia scura.

Gli interni non si vedono ma non è un problema perché passate foto spia avevano permesso di osservare che saranno diversi da quelli della Grande Panda. FIAT ha infatti studiato un abitacolo dedicato con un quadro strumenti digitale dietro al volante a 2 razze e un ampio display centrale per il sistema infotainment.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, al momento sappiamo che la nuova FIAT Fastback sarà proposta sia in versione ibrida e sia elettrica. L'ibrida dovrebbe adottare il solito Mild Hybrid di Stellantis, probabilmente nella versione da 145 CV. L'elettrica dovrebbe essere proposta con batterie di diverse capacità per arrivare a offrire un'autonomia superiore ai 400 km.

Debutto

Sappiamo che la FIAT Fastback sarà presente al Salone di Parigi che si terrà a ottobre. Possibile, comunque, che possa essere svelata ufficialmente anche prima. Non rimane quindi che attendere novità sul suo debutto.

Foto spia: Motocar Insights

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 23/04/2026