FIAT Topolino Gallo alla Milano Design Week con 4 livree esclusive e si può acquistare: ecco il prezzo

Grazie alla collaborazione con il marchio d'abbigliamento Gallo, la FIAT Topolino evolve con una nuova livrea, anzi, con 4 nuove livree tutte ispirate ai colori del marchio Gallo. La prima l'avevamo già vista alcuni giorni fa e, adesso, con il via della manifestazione, sono state svelate quelle mancanti. La base di partenza è la Topolino Corallo che offre alcune novità tra cui un nuovo quadro strumenti digitale da 8,3 pollici. Ma queste speciali versioni del quadriciclo non rimarranno dei semplici esemplari unici. Infatti, si potranno mettere nel garage di casa. Ma andiamo con ordine.

FIAT Topolino Gallo

4 livree speciali per la Milano Design Week

La prima livrea speciale, come detto, era stata anticipata alcuni giorni fa, con una personalizzazione ispirata alle classiche righe multicolor del marchio Gallo. Adesso possiamo scoprire le altre 3 personalizzazioni che reinterpretano i codici stilistici del marchio d'abbigliamento ed esplorano il tema del corallo. La prima mostra una grafica che richiama un fondale marino con una coloratissima barriera corallina, la seconda ricorda un pesce palla che attraversa un mare color corallo e la terza mostra una composizione di fiori astratti che traducono l’organico in segno grafico.

Durante la Milano Design Week, le quattro Topolino Gallo attraverseranno Milano. Ovviamente la meccanica non cambia rispetto al modello tradizionale e quindi troviamo un motore da 6 kW (8,2 CV) alimentato da una batteria con una capacità di 5,4 kWh che permette un'autonomia di 75 km. Velocità massima di 45 km/h e trattandosi di un quadriciclo leggero possono essere guidate dai 14 anni a patto di disporre della patente AM.

FIAT Topolino Gallo

FIAT Topolino Gallo si può acquistare

Per chi vuole personalizzare la propria Topolino Corallo nella versione Gallo a righe multicolor è disponibile l’allestimento dedicato ''Topolino edizione speciale Gallo Milano Design week 2026'' realizzato dal designer Massimo Biancone che ha già collaborato nella personalizzazione di altre versioni speciali del piccolo quadriciclo elettrico.

La casa automobilistica ha infatti voluto accontentare le molte richieste dei suoi clienti. Per tale motivo, i visitatori della Milano Design Week, i clienti degli store Gallo e i clienti FIAT interessati potranno acquistare una Topolino corallo e personalizzarla con i colori e le livree Gallo al prezzo di 11.590 euro. Sarà possibile acquistare questa versione speciale e limitata solamente attraverso le concessionarie FIAT. Si può da subito manifestare il proprio interesse all'acquisto di questo modello attraverso un sito web dedicato, inquadrando un QR code posto negli store Gallo o attraverso i canali di comunicazione FIAT.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 21/04/2026