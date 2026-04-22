CIAO FUTURO! FIAT racconta il design urbano tra storia e innovazione: spunta la Topolino Sport

Protagonisti tre concept di studenti e modelli iconici, tra tradizione, innovazione e attenzione alla Gen Z

Alla Milano Design Week 2026, FIAT parla del futuro della mobilità urbana all'interno dello spazio CIAO FUTURO! che è stato inaugurato da Olivier François, CEO di FIAT, François Leboine, Head of Design FIAT e il Maestro Giorgetto Giugiaro, Chairman di GFG Style. Questo spazio espositivo che si trova presso Magna Pars, nel distretto Tortona di Milano, può essere visto come un racconto incentrato sul DNA del design di FIAT. I visitatori saranno ''guidati'' all'interno della storia del marchio come punto di riferimento per la mobilità urbana, mettendo in risalto come ''FIAT abbia costantemente risposto alle esigenze in evoluzione delle città e come le città stesse siano state plasmate da FIAT''.

Contestualmente all'inaugurazione di CIAO FUTURO!, la casa automobilistica ha presentato tre progetti finalisti di design di piccole vetture sviluppati da studenti di IED e ISIA.

CIAO FUTURO!

La mobilità urbana del futuro

Il primo è il concept IPPO di Luca Di Tonto e Alessio Vasta che ripensa l’auto non solo come mezzo di trasporto, ma come uno spazio che si adatta ai ritmi delle piccole città. Il secondo è ''LUMO SU MISURA'' di Elettra Cappugi e Daniel Saviuc. Parliamo di un concept incentrato sull’idea chiave di flessibilità e personalizzazione, con un veicolo modulare che può evolvere insieme al suo utilizzatore attraverso molteplici configurazioni. Infine, il terzo progetto è FIZZ di Gabriele Menozzi. Si tratta di una city car nata per creare uno spazio sociale temporaneo quando si ferma. Il concept trasforma quindi la sosta in un momento di pausa urbana.

Per tutta la durata della Milano Design Week i visitatori potranno votare il loro progetto preferito.

FIAT Topolino Sport Edition

Topolino Sport Edition

All'interno dello spazio espositivo sono presenti due veicoli del passato che hanno fatto la storia della casa automobilistica: la FIAT 500 del 1957 e la FIAT Panda degli anni ’80, disegnata dal Maestro Giorgetto Giugiaro. Inoltre, presenti la FIAT Topolino Corallo e l'inedita FIAT Topolino Sport Edition, versione speciale del quadriciclo elettrico personalizzata per strizzare l'occhio alla Gen Z attraverso un'estetica dedicata. Al momento non sappiamo se in futuro sarà messa in vendita come allestimento del quadriciclo.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/04/2026