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FIAT lancia la 500 Hybrid Dolcevita: più elegante, solo in versione Cabrio

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8 minuti fa - Ecco com'è fatta

Oltre all'esclusiva versione speciale Dolcevita, FIAT ha reso disponibile la variante 3+1 della 500 Hybrid

La nuova FIAT 500 Hybrid (qui la nostra prova) è un modello importante per la casa automobilistica. Lanciata verso la fine dello scorso anno, si basa sulla piattaforma della versione elettrica della city car con cui condivide anche il design. Sotto al cofano c'è un tre cilindri di un litro di cilindrata abbinato a un sistema Mild Hybrid a 12 V in grado di erogare 65 CV e abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Per la 500 Hybrid c'è adesso una novità perché FIAT ha annunciato la nuova serie speciale 500 Hybrid Dolcevita che sarà disponibile esclusivamente nella variante carrozzeria Cabrio della city car.

Fiat 500 Hybrid Dolcevita

Ecco com'è fatta, ispirata alla Dolce Vita italiana

Questa serie speciale si riconosce per una serie di dettagli esclusivi tra cui le nuove calotte degli specchietti retrovisori cromate, un badge laterale dedicato con il logo Dolcevita, nuovi cerchi in lega da 16 pollici diamantati, una capote in tessuto blu e fari con tecnologia full LED. La personalizzazione continua anche all'interno dell'abitacolo dove troviamo sedili in tessuto Pieds de poule e vinile con logo “500” ricamato, infotainment da 10,25 pollici, climatizzatore automatico, sensore pioggia e sensori di parcheggio posteriori.

Fiat 500 Hybrid Dolcevita

Prezzi

La nuova FIAT 500 Hybrid Dolcevita può essere ordinata sin da subito con disponibilità a partire dal mese di giugno. Il prezzo? Da 25.200 euro ma grazie a un'offerta finanziamento, in caso di rottamazione sarà possibile portare a casa questo modello a 19.950 euro.

Arriva la FIAT 500 Hybrid 3+1

Mancava ancora lei nella gamma della city car e cioè la configurazione 3+1 che adesso è stata finalmente resa disponibile. Si caratterizza per la presenza di una piccola portiera posteriore incernierata sul lato passeggero che semplifica l’accesso alla seconda fila sia di adulti che di bambini. La nuova 500 3+1 è disponibile negli allestimenti ICON e La Prima. Il prezzo? Da 22.900 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 12/05/2026
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Listino Fiat 500
AllestimentoCV / KwPrezzo
500 500 Hybrid Pop 65 / 4719.900 €
500 500 Hybrid Torino 65 / 4720.900 €
500 500 Hybrid Icon 65 / 4721.400 €
500 500 Hybrid La Prima 65 / 4724.400 €
500 500 Hybrid Cabrio Icon 65 / 4724.400 €
500 500 Hybrid Cabrio La Prima 65 / 4727.400 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Fiat 500 visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Fiat 500
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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