Fiat Grande Panda Turbo 100: prova su strada, prezzi e interni

Duemila euro in meno della versione Hybrid e addirittura seimila in meno dell’Elettrica (con la E maiuscola): arriva Fiat Grande Panda Turbo 100, che punta a diventare il modello più desiderato della gamma. Ne vale la pena? Il verdetto è nella prova su strada.

Fiat Grande Panda Turbo 100, il test drive

Grande Panda è già un successo: terza auto più venduta sul mercato e prima di classe, con le versioni Hybrid e full electric. Ora arriva Grande Panda Turbo 100, con motore esclusivamente a benzina (niente aiutini elettrici) e cambio manuale.

È un’auto cucita su misura per il nostro mercato, visto che nel 2025 il 45% degli italiani preferiva il motore tradizionale e il 55% votava per la classica leva e il terzo pedale in fondo a sinistra.

Sotto al cofano troviamo un tre cilindri a benzina con ciclo Miller (più efficiente del tradizionale ciclo Otto) da 1,2 litri, con 100 CV e una generosa coppia di 205 Nm già a 1.750 giri.

Il turbo, poi, è di tipo a geometria variabile, per una risposta sempre pronta. E il risultato centra in pieno le aspettative. La Grande Panda Turbo 100 è di quelle compatte pimpanti che, senza aver pretese sportive, offrono una guida spigliata e facile, a cui prendi subito le misure. Muscoletti volonterosi e mai sgarbati, per uno 0-100 km/h in 10,6” e 160 km/h di velocità massima.

Alla guida della Fiat Grande Panda Turbo 100

Consumi reali su strada

Il tutto con consumi contenuti, visto che il dichiarato è di 5,7 l/100 km nel ciclo WLTP misto, ma guidando con accortezza ho visto sul computer di bordo 6,5 l/100 km in città e 4,5 l/100 km in extraurbano: consumi che verificheremo sul nostro percorso standard del MotorRing appena possibile, anche perché nel test odierno non è stato possibile misurarli in autostrada.

Rispetto alla Grande Panda Hybrid, lo svantaggio nei consumi è difficile da apprezzare senza un confronto diretto, mentre quanto a prestazioni è la Turbo ad avere la meglio nello sprint, con un vantaggio di ben 6 decimi, nonostante abbia 10 CV in meno.

Frizione leggera e cambio preciso e scorrevole rendono poco faticosa la guida in città, ma la Grande Panda non si limita a fare la citycar e grazie a un assetto equilibrato e allo sterzo dal giusto carico affronta a testa alta i lunghi viaggi autostradali, così come le gite domenicali sulle strade tutte curve.

Bene il comfort, grazie a un isolamento acustico curato e a sospensioni che affrontano con il giusto tatto i tombini e i dossi di rallentamento. Unica perplessità, la seduta lato passeggero che si adatta meglio alle corporature minute che ai pivot: aspetto da valutare individualmente al momento dell'acquisto.

Comodi i tasti al centro della plancia per spegnere il mantenimento di corsia e l'allarme di superamento dei limiti di velocità: dispositivi che – come su tutte le auto - in alcune circostanze possono risultare molesti.

Al volante della Fiat Grande Panda Turbo 100

Quanto al design, Grande Panda è un’auto che certo non puoi dire banale. La reinterpretazione del modello anni Ottanta disegnato da Giugiaro è ben riuscita e convincente.

Perché le dona belle proporzioni e linee spigolose fuori dal coro, che danno carattere e modernità senza rinunciare a uno stile misurato.

L’interno è fresco e vivace, ben giocato sui colori delle plastiche: tutte dure, va detto, ma di bell’aspetto e montate in modo solido. Gli scricchiolii stanno a zero e anche il sound di apertura e chiusura delle porte trasmette una sensazione di qualità.

Discreto lo spazio a bordo, con un divanetto posteriore che concede qualche centimetro in larghezza in più rispetto alla media del segmento a cui la Grande Panda appartiene.

Bene il bagagliaio: il cui piano di carico è un po’ infossato, va detto, ma la cui profondità consente un volume di 412 litri ai vertici del segmento. Non dimentichiamoci che la compatta torinese si ferma a 3,99 m di lunghezza!

La plancia digitale prevede uno schermo da 10 pollici per la strumentazione e uno da 10,25” per l’infotainment: raccolti in un pannello ovale che riprende la forma della storica pista sul tetto del Lingotto. Simpatica cornice per due display ben leggibili.

Fiat Grande Panda Turbo 100, il posto di guida

Motore 3 cilindri, 1,2 litri turbo benzina Potenza 100 CV Coppia 205 Nm a 1.750 giri Velocità massima 160 km/h 0-100 km/h 10,6 secondi Trazione anteriore Cambio manuale a 6 marce Dimensioni 3,99 x 1,76 x 1,57 m Bagagliaio da 412 litri incluso doppiofondo Peso 1.240 kg Prezzo da 17.900 euro

Fiat Grande Panda Turbo 100, 3/4 posteriore

La Fiat Grande Panda a benzina è disponibile in tre allestimenti: Pop, Icon e La Prima. I prezzi di listino partono da 17.900 euro, ma grazie alla promo di lancio il prezzo scende a 14.950 euro.

Questo prezzo si ottiene cumulando 2.000 euro di incentivo per la rottamazione di un veicolo fino a Euro 4 e 950 euro di sconto aggiuntivo in caso di finanziamento Stellantis Financial Services (qui le condizioni).

Tutti gli allestimenti includono un pacchetto di aiuti alla guida (ADAS) essenziali:

Frenata automatica d’emergenza

Mantenimento attivo della corsia

Riconoscimento dei segnali stradali

Monitoraggio della stanchezza del conducente

Chiamata di emergenza E-Call

Grande Panda Pop - 17.900 euro (14.950€ in promo)

L’allestimento Pop è la versione d’attacco:

Climatizzatore manuale

Strumentazione digitale da 10”

Sensori di parcheggio posteriori

Smart Car: supporto per lo smartphone al posto del display centrale. L'offerta lancio a 14.950 euro è valida a fronte di rottamazione e finanziamento (TAN 5,99%, TAEG 9,06%).

Grande Panda Icon - 19.400 euro

La versione intermedia aggiunge:

Infotainment con touchscreen da 10,25”

Fari anteriori e posteriori a LED con firma ''pixel''

Cruise control

Grande Panda La Prima - 22.400 euro

Al vertice della gamma a benzina, aggiunge:

Clima automatico e retrocamera

Sensori di parcheggio anteriori e navigatore

Ricarica wireless per lo smartphone e retrovisore elettrocromico

Kit estetico: cerchi in lega da 17'', vetri privacy e plancia in materiale sostenibile “Bambox”.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/05/2026