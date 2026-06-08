Dongfeng sorprende, ecco il nuovo motore ibrido con efficienza al 45,5%

In Cina non si investe solamente sull'elettrico. Diverse case automobilistiche continuano a sviluppare anche motorizzazioni tradizionali da affiancare a sistemi ibridi. L'obiettivo è quello di migliorare sensibilmente l'efficienza. Proprio al riguardo, negli ultimi giorni Dongfeng ha comunicato che il nuovo Mach Power 2.0T ha ottenuto la certificazione CATARC Huacheng. Si tratta di un ente cinese indipendente che verifica le prestazioni dichiarate dalle case automobilistiche. A quanto pare, il nuovo motore ha raggiunto un'efficienza termica massima del 45,5%.

Il risultato mette ancora più in evidenza il lavoro che stanno svolgendo i costruttori cinesi nel realizzare motorizzazioni endotermiche sempre più efficienti. Mentre molti recenti miglioramenti in termini di efficienza si sono concentrati su architetture da 1,5 litri, Dongfeng ha lavorato su di un'unità di 2 litri di cilindrata destinata a sistemi ibridi per SUV e veicoli di grandi dimensioni. Dunque, una motorizzazione che deve offrire un giusto equilibrio tra prestazioni ed efficienza.

L'architettura del nuovo motore Mach Power 2.0T

Dongfeng utilizza un'architettura di combustione per il suo motore che l'azienda definisce MAKC (High-efficiency anti-knock rapid-combustion technology). La configurazione del motore si basa su un design a corsa lunga con un rapporto corsa/alesaggio di 1,29. In questo modo, secondo il costruttore, è possibile ridurre il fenomeno della detonazione, favorendo una propagazione controllata della fiamma all'interno della camera di combustione.

Stando a quanto raccontato, la nuova unità può poi contare su di un sistema di iniezione diretta a 350 bar, oltre a un sistema di accensione ad alta energia. Questa combinazione permette di aumentare il rapporto di compressione ed elimina la detonazione, mantenendo il motore nella sua finestra di efficienza ottimale anche nell'utilizzo ad alto carico. Per migliorare ulteriormente l'efficienza, il motore integra un sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) raffreddato a bassa pressione. Si può così arrivare ad abbassare la temperatura della combustione e ridurre la tendenza alla detonazione. Dongfeng dichiara un beneficio in termini di consumi del 3-10% grazie a questa integrazione dell'EGR.

Oltre a tutto questo, i tecnici cinesi hanno lavorato per ridurre al minimo le perdite meccaniche interne. Per esempio, è stata utilizzata una pompa dell'olio a cilindrata variabile controllata da un sistema MAP. Inoltre, sono stati applicati rivestimenti in DLC (Diamond Like Carbon) dei componenti di movimento per ridurre l'attrito.

A differenza dei motori turbo standard, l'unità 2.0T di Dongfeng è progettata specificamente per i sistemi ibridi. La zona di funzionamento ad alta efficienza è più ampia del 30% rispetto alle versioni precedenti. Il propulsore utilizza un turbocompressore a geometria variabile per mantenere le prestazioni durante la guida ad alta quota fino a 2.500 metri o nella guida in autostrada a pieno carico.

Questa unità permetterà al costruttore cinese di continuare a competere in un segmento, quello delle motorizzazioni ibride, sempre più combattuto in Cina e dove i miglioramenti sono costanti.

Fonte: CarNewsChina

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