Nuovo ibrido Geely i-HEV: efficienza del 48,4% e consumi da record

La Cina corre e non solamente sulle auto elettriche. Le case automobilistiche stanno infatti investendo molto anche sull'ibrido per realizzare motorizzazioni sempre più efficienti. Questo è il caso, per esempio, di Geely che ha svelato il suo sistema ibrido i-HEV ''Intelligent Energy'' di nuova generazione che dispone di alcune caratteristiche tecniche davvero molto interessanti.

Un nuovo ibrido super efficiente

Intanto stiamo parlando di un ibrido tradizionale (Full Hybrid) e non della tecnologia Plug-in. Questo significa che le auto dotate di questo nuovo powertrain non rientreranno nella definizione di ''new energy vehicle'' (NEV) che include le auto elettriche e le Plug-in. In Cina, oggi sempre più costruttori si stanno concentrando sull'ibrido tradizionale come alternativa più economica al Plug-in. Tornando al nuovo sistema ibrido i-HEV ''Intelligent Energy'', Geely racconta che è in grado di migliorare del 10% l'efficienza complessiva grazie alla gestione dell'energia basata sull'intelligenza artificiale.

Geely i-HEV

La casa automobilistica dichiara infatti un'efficienza termica del 48,4%, tra le più elevate in assoluto. Secondo il costruttore, il sistema di propulsione elettrico è in grado di erogare una potenza fino a 230 kW (313 CV), consentendo prestazioni molto elevate. Il tutto si traduce anche in un miglioramento dell'efficienza dei consumi, riducendo del 27% il tempo di funzionamento del motore endotermico rispetto ai modelli HEV convenzionali. Il sistema è ottimizzato per la reattività a bassa velocità in ambito urbano e per l'efficienza del recupero energetico.

Geely i-HEV

Geely ha inoltre dichiarato che il nuovo sistema i-HEV ha raggiunto un consumo di carburante certificato pari a 2,22 l/100 km. La nuova tecnologia verrà inizialmente implementata sui modelli di punta della serie ''China Star'', consentendo, così, di offrire un'importante riduzione dei consumi. Insomma, la casa automobilistica ha realizzato un nuovo powertrain ibrido molto efficiente in un momento in cui in Cina si sta guardando sempre con maggiore interesse a questa tecnologia. A livello globale, i veicoli ibridi rappresentano ancora un segmento significativo. Pensiamo ad esempio a Toyota e alla sua gamma di vetture. Le case automobilistiche cinesi stanno però perseguendo un approccio tecnico diverso rispetto alle soluzioni proposte da marchi come Toyota, utilizzando in genere motori elettrici più potenti per privilegiare le prestazioni oltre all'efficienza.

Questo powertrain lo vedremo anche su modelli per il mercato globale? Ancora non lo sappiamo.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 14/04/2026