Smart #6, quasi 5 metri di lunghezza: la nuova ammiraglia Plug-in è pronta al debutto

Smart #6 è una delle più grandi novità 2026 della casa automobilistica controllata da una joint venture paritaria tra Mercedes e Geely. Sono lontani i tempi in cui Smart era sinonimo di piccole city car. In Cina sta arrivando adesso un nuovo modello lungo quasi 5 metri che in passato era stato descritto come la perfetta fusione tra il design tedesco e le tecnologie cinesi. Parliamo di una berlina ibrida Plug-in con una linea che ricorda quella di una fastback. Adesso, la casa automobilistica ha condiviso nuove immagini di questo modello, in vista del suo debutto sul mercato cinese.

Dimensioni e design

La nuova Smart #6 misura 4.906 mm lunghezza x 1.922 mm larghezza x 1.508 mm altezza, con un passo 2.926 mm. Guardando il frontale della nuova berlina ibrida Plug-in, notiamo subito una barra luminosa continua che unisce i due fari. Il paraurti, invece, presenta due prese d'aria sottili verticali alle estremità e una griglia centrale. Di profilo si possono vedere le maniglie a scomparsa, mentre al posteriore c'è uno spoiler regolabile in quattro posizioni. Smart #6 dispone quindi di un'aerodinamica attiva. Dietro, troviamo pure fari a LED a tutta larghezza caratterizzati da una firma luminosa con segmenti orizzontali. Gli interni non sono ancora stati svelati ma possiamo immaginarci uno stile minimalista e tanta tecnologia a partire da un ampio display centrale per il sistema infotainment. Nuova Smart #6 potrà contare anche su di un avanzato sistema di assistenza alla guida che sfrutterà il sensore LiDAR presente sul tetto.

Motore ibrido Plug-in

Design realizzato da Mercedes ma la tecnologia è quella cinese, motore compreso. Smart #6 si basa sull'architettura PMA2+ di Geely e quindi troviamo anche il powertrain EHD (Extended Hybrid Drive) dotato del sistema NordThor 2.0 della casa cinese. Quindi, sotto al cofano troviamo un motore a benzina turbo da 1,5 litri abbinato a un'unità elettrica che permettono di arrivare a disporre di una potenza combinata pari a 320 kW / 435 CV. C'è poi una batteria LFP la cui capacità non è ancora stata comunicata. La vettura offre un'autonomia combinata di 1.810 km, di cui 285 km in modalità completamente elettrica. Ovviamente stiamo parlando di dati secondo il ciclo cinese CLTC.

Debutto

Smart #6 sarà lanciata in Cina nei prossimi mesi. I prezzi saranno annunciati più avanti. Arriverà anche in Europa dove le Plug-in piacciono sempre di più? Al momento non lo sappiamo ma probabilmente con il debutto sul mercato cinese ne sapremo di più.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/03/2026