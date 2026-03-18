Smart #5 entra nelle flotte aziendali: ecco l'offerta di noleggio a lungo termine

Smart punta a voler ampliare la sua offerta al mondo delle flotte per poter accontentare anche le necessità dei clienti aziendali. Per questo, in occasione della Fleet Manager Academy, la casa automobilistica ha svelato la nuova Smart #5 pensata espressamente per il modo aziendale. Il palcoscenico della Fleet Manager Academy non è stato scelto a caso in quanto si tratta di uno dei principali appuntamenti italiani dedicati ai professionisti della mobilità aziendale.

Ecco la Smart #5 per le flotte aziendali

Il SUV elettrico lo conosciamo bene e abbiamo anche già avuto modo di provarlo (qui il nostro test drive). Lungo circa 4,7 metri, si tratta del modello più grande mai realizzato dalla casa automobilistica. Sono molto lontani i tempi in cui Smart era sinonimo di piccole city car. Questo modello è stato quindi scelto dalla casa automobilistica per rispondere alle esigenze delle flotte aziendali. Nello specifico, nella versione Pro+ può contare su di un batteria da 100 kWh che consente un’autonomia fino a 590 km secondo il ciclo WLTP. Inoltre, grazie all'architettura a 800 V sarà possibile ricaricare ad altissima potenza per ridurre al minimo i tempi di fermo per i rifornimenti di energia. Dalle colonnine HPC è possibile passare dal 10% all’80% in circa 18 minuti.

L'offerta di Smart per le flotte: noleggio a lungo termine

Con smart mobility Rent, la casa automobilistica propone alle aziende una soluzione di noleggio a lungo termine dedicata alle flotte. Un esempio? Una delle formule prevede un contratto di 48 mesi e 60.000 km a 719 euro + IVA al mese. Il tutto senza anticipo. Che servizi include questo pacchetto? RCA, incendio e furto e Kasko. Insomma, un'offerta che include tutti i servizi fondamentali che permette alle aziende di aver un quadro chiaro e certo sui costi da sostenere per il noleggio del SUV elettrico. Rivolgendosi al mondo delle aziende attraverso offerte dedicate, Smart punta quindi a voler diventare un protagonista di questo segmento di mercato offrendo veicoli elettrici come la Smart #5 in grado di offrire comfort, tecnologia e una lunga autonomia.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 18/03/2026