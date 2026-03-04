Smart #5, il 2026 inizia con un aggiornamento OTA: tante novità e c'è Amazon Music

Smart #5 è l'ammiraglia della gamma Smart, un SUV elettrico di circa 4,7 metri (qui la nostra prova) che in questo inizio del 2026 si aggiorna online. La casa automobilistica ha infatti annunciato la disponibilità di un nuovo aggiornamento OTA che va a migliorare comfort e connettività. La distribuzione dell'update 2.2.0 parte da questo mese di marzo in Europa e poi progressivamente sarà estesa anche in altri Paesi dove il SUV è commercializzato. Con le moderne vetture che sono sempre più simili a computer, gli aggiornamenti OTA stanno rivestendo un ruolo sempre più importante dato che vanno a migliorare le funzioni presenti oltre a introdurre nuovi servizi digitali. Dunque, quali sono le novità per la Smart #5?

Aggiornamento OTA per Smart #5, tutte le novità

Smart #5

Innanzitutto, è stato reso più semplice l'accesso alle impostazioni dell'avviso di superamento dei limiti di velocità direttamente tramite il pulsante Drive Setup. Saranno sufficienti due tocchi per ripristinare le impostazioni preferite relative alle modalità di guida e ai sistemi di assistenza. Inoltre, arriva nuova opzione dedicata al riconoscimento della segnaletica stradale. Funzione che permette di scegliere tra tre modalità: solo segnalazione visiva, segnalazione visiva e acustica oppure disattivazione.

Andando avanti, l'aggiornamento OTA per Smart #5 introduce alcuni miglioramenti all'assistente vocale. Le persone possono chiedere alla vettura come funziona una certa funzione e ricevere una spiegazione immediata. Il sistema pesca le informazioni dai contenuti del manuale utente e dalle FAQ ufficiali, fornendo risposte sia vocali sia condivise sul display centrale. In questo modo sarà più semplice trovare risposte ai dubbi sul funzionamento dell'auto. Novità anche per chi ama ascoltare molto la musica durante i viaggi. Infatti, Amazon Music è ora integrato nell'App Store di Smart #5. Sarà quindi possibile accedere a milioni di brani, playlist e podcast direttamente dalla vettura senza dover collegare lo smartphone. In particolare, chi possiede una Smart #5 Premium o Brabus potrà sfruttare il Sennheiser Signature Sound System con configurazione certificata Dolby Atmos per migliorare ulteriormente l'esperienza d'ascolto della musica.

L'abitacolo diventa un piccolo ufficio

Smart #5

Con l'aggiornamento OTA arriva nuova funzione di screen mirroring. Come funziona? Ad esempio, collegando un portatile o un tablet alla porta USB-C tramite convertitore HDMI, è possibile visualizzare i contenuti sul display centrale o su quello del passeggero quando il veicolo è fermo. Ovviamente, per ragioni di sicurezza, durante la marcia i contenuti vengono limitati allo schermo del passeggero. Insomma, l'abitacolo della Smart #5 può diventare un picco ufficio per rivedere presentazioni, partecipare a videocall e lavorare su documenti.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 04/03/2026