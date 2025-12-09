Oltre l'immaginazione: pronto all'ammiraglia Smart da 5 metri?

La citycar vecchia maniera torna, torna... Solo questione di tempo. Nel frattempo, si va avanti con i ''grandi'' esperimenti. Questa, signore signori, è Smart #6, la super berlina. Non sono render, sono le foto ufficiali, diffuse via MIIT, il Ministero dell'Industria e dell'Information Technology cinese.

Cosa manca? Ah già, la station wagon. Poi la metamorfosi è completa.

Smart #6, altro shock (fonte: MIIT)

Dalla macchinina da parcheggiare in una tessera blu, alla limousine. Senti qui: 4,906 mm di lunghezza, 1,922 mm di larghezza e 1,508 mm di altezza, con un passo di 2,926 mm.

Prendiamo come metro di paragone Mercedes Classe E: ebbene, la #6 non è che sia molto più corta. E ai centimetri in difetto, sopperisce con una presenza decisamente più... invadente.

Esteticamente, a ben guardare, la #6 non tradisce le sue radici recenti: tira fuori la luce a barra continua sul davanti, maniglie filo carrozzeria, cerchi dal design moderno, spoiler posteriore retrattile e tutto quel che serve per farla sembrare la cosa più lontana dalla Smart anni Novanta.

Di interno per ora - si sa poco: niente foto, si ipotizza comunque un abitacolo ultra-digitale, con plancia moderna e magari una coppia di display come su Smart #5.

Sorpresa: per la prima volta, una Smart debutta con una plug-in hybrid, non una full electric. Sotto il cofano, il solito turbo benzina cinese 1,5 litri da 161 CV, affiancato da un motore elettrico.

Le specifiche della batteria non sono state ancora confermate ufficialmente, ma è probabile che corrispondano alle due opzioni disponibili per la #5: un pacco da 20 kWh e un'unità più grande da 41,46 kWh.

Buffo pensare che un marchio noto per “mini-macchine” ora sforni una berlina taglia XL? Beh, in Cina non ci trovano nulla da ridere: si chiami Smart o in altro modo, laggiù le berline fastback vanno forte.

Già, perché è mica detto che arrivi in Europa (anzi è molto improbabile). Ci risentiamo, in ogni caso, quando arrivano le informazioni sui tempi di uscita, i prezzi e tutte quelle cose lì.

