La Smart super ibrida che non arriverà in Europa. Perché? Perché?

Ma che beffa! Venire a sapere che Smart #5 adesso esiste anche in formato ibrido plug-in, ma che viene venduto solo in Cina.

Smart spiega il perché, ma rimane un perché che lascia un po' l'amaro in bocca.

Dunque in Cina Smart lancia Smart #5 EHD Super Hybrid, versione plug-in hybrid che utilizza la più recente tecnologia PHEV del conglomerato cinese Geely, che come ben sai, è comproprietario di Smart insieme a Mercedes.

Smart #5 Plug-in, via alle vendite. In Cina...

Il sistema di trazione NordThor Hybrid 2.0 di Geely utilizza un motore a benzina da 1,5 litri ad alta efficienza, che a batteria completamente scarica si dice possa consumare 3,6 l/100 km. Il benzina è abbinato a un cambio automatico DHT a 3 velocità e a un motore elettrico da 268 CV.

Smart sostiene che la configurazione ''Super Hybrid'' di #5 EHD offre maggiore stabilità, fluidità, silenziosità, efficienza nei consumi e autonomia sia rispetto ai tipici ibridi plug-in, sia nei confronti di EV range extender.

Anche il motore elettrico è infatti progettato per essere altamente efficiente. Alimentato da un pacco batteria da 20 kWh o 41,46 kWh, è in grado di fornire da solo oltre 240 km di autonomia. Più che sufficienti, secondo Smart, per coprire una settimana di tragitto casa-lavoro.

Autonomia combinata benzina + elettrico: oltre 1.600 km. Musica!

Vale la pena notare che tutti i dati di autonomia ed efficienza della #5 EHD si basano sul ciclo di prova cinese CLTC, non sul più severo standard WLTP europeo. Anche levando l'Iva, in ogni caso, sembra un'autonomia super, per una plug-in.

Smart #5 EHD: sistema ''super'' plug-in hybrid

Bene, anzi, male, visto che Smart #5 EHD noi non la guideremo mai.

Interpellata da Auto Express, alla domanda circa una possibile commercializzazione nel Vecchio Continente Smart Europe avrebbe risposto che la filiale europea ''considera la mobilità individuale alimentata da motori a combustione, e in particolare da propulsori ibridi, come una tecnologia di transizione verso la guida puramente elettrica''.

Che, in definitiva, ''non è previsto un modello con altre tecnologie di propulsione per l'Europa''.

Smart insomma non si allontana di un centimetro dalla sua iniziale traiettoria, che è quella di una gamma europea 100% elettrica. Nuova Smart #2 inclusa.

Smart #2 in arrivo, ma soltanto elettrica

Eppure un altro marchio di proprietà Geely come Volvo, di recente, ha fatto marcia indietro e ha ammorbidito la sua politica di passare esclusivamente ai veicoli elettrici entro il 2030, a causa di una diffusione dei veicoli elettrici più lenta del previsto.

Eppure una Smart ''super'' plug-in hybrid, dalle nostre parti, avrebbe avuto il suo perché. Niente da fare, Smart #5 sempre e solo full electric. Qui. Un gran pezzo di SUV, ma solo full electric.

Dobbiamo andare avanti, o ci siamo capiti?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/11/2025