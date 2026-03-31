Volvo amplia la rete: l'accordo con Geely fa entrare Lynk & Co nei suoi concessionari

La partnership con il colosso cinese proprietario di entrambi i marchi apre le porte degli autosaloni in Europa, sfruttando rete e concessionari per crescere e ampliare la clientela

Volvo(guarda la homepage di Volvo Italia) ha siglato un memorandum d’intesa con Geely per diventare importatore esclusivo dei modelli Lynk & Co in Europa.

Volvo e Lynk & Co.: accordo strategico

L’intesa punta a rafforzare la presenza del marchio cinese nel continente, affidando alla casa svedese il coordinamento delle attività commerciali e di assistenza. L’operazione non rappresenta una rivoluzione, ma un’evoluzione di una collaborazione già avviata, che ora viene strutturata per sostenere una crescita più ampia e organizzata.

Volvo e Lynk & Co: il marchio svedese venderà anche i modelli cinesi come la 02

Rete commerciale e vantaggi per concessionari

Il piano prevede l’utilizzo della rete di concessionari e autosaloni Volvo per la vendita e il post-vendita dei modelli Lynk & Co Questa integrazione dovrebbe generare benefici concreti per i rivenditori, con un aumento dei volumi e un flusso maggiore di clienti in officina. Secondo Volvo, i veicoli Lynk & Co (guarda la homepage di Lynk & Co) completeranno l’offerta esistente, ampliando la base clienti senza richiedere nuovi investimenti significativi in prodotto.

Le parole del manager svedese

Il direttore commerciale di Volvo, Erik Severinson, ha dichiarato: ''Con questo nuovo accordo, sfrutteremo il nostro sistema commerciale per supportare le ambizioni di crescita di Lynk & Co in Europa. Allo stesso tempo, consentirà a Volvo Cars e ai nostri partner commerciali di raggiungere una base di clienti più ampia. Con il supporto dei nostri concessionari e della nostra organizzazione commerciale, Lynk & Co potrà esprimere appieno il suo potenziale in Europa''.

Volvo e Lynk & Co: accordo con Geely, proprietario di entrambi i marchi. Qui Volvo EX60

Gamma e tecnologia plug-in hybrid

La gamma europea Lynk & Co include i modelli 01, 02 e 08 (guarda Lynk & Co 08), con quest’ultimo protagonista grazie alla configurazione crossover e motorizzazione plug-in hybrid. Il sistema combina un motore turbo 1.5 a quattro cilindri, batteria da 39,6 kWh ed unità elettrica, per una potenza complessiva di 349 CV di cui 211 dal motore elettrico. L’autonomia in modalità elettrica può raggiungere i 200 km, rendendo il modello competitivo nel segmento e coerente con le esigenze del mercato europeo.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 31/03/2026