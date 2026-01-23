Anche Volvo ci ripensa: lunga vita alle XC40, XC60 e XC90 ibride

La transizione energetica non è una linea retta, e a Goteborg lo sanno bene. Nonostante l’obiettivo del ''full electric'' resti all'orizzonte, Volvo ha deciso di applicare una robusta dose di realismo alla propria strategia commerciale. Il messaggio è chiaro: la spina non staccherà (ancora) il contatto con il mondo endotermico. La conferma arriva direttamente dai vertici del brand: le varianti ibride di XC40, XC60 e XC90 rimarranno a listino finché la domanda dei clienti lo giustificherà.

Volvo XC90 2025

Un restyling profondo, non solo di facciata

Non si tratterà di un semplice ''mantenimento'' in vita. I tre pilastri a ruote alte della gamma svedese subiranno un’evoluzione tecnica e stilistica massiccia per colmare il gap con la nuova famiglia EX completamente elettrica.

Il piano di aggiornamento coinvolgerà in modo particolare le bestseller XC60 e XC90. Per questi modelli si preannuncia un intervento ben più radicale rispetto ai timidi aggiornamenti degli ultimi anni. Il nodo tecnico principale resta l'architettura: continueranno a sfruttare la piattaforma SPA di proprietà Volvo o migreranno verso i nuovi pianali condivisi con la controllante Geely? La partita industriale è ancora aperta.

Il test della Volvo XC60 T6 AWD

PHEV di Seconda Generazione: l'elettrico prende il comando

La vera notizia però riguarda ciò che vedremo sotto il cofano. Volvo sta preparando il debutto di un sistema Plug-in Hybrid di ''seconda generazione''. L'approccio cambia: l’obiettivo è minimizzare l’intervento del motore a benzina, trasformando l’auto quasi in una full electric con generatore a bordo.

Batterie più grandi: Maggiore densità per un'autonomia in solo elettrico che potrebbe spaziare tra i 160 e i 240 km .

Motori elettrici più potenti: Saranno loro a gestire la spinta principale sulle ruote.

Downsizing intelligente: Il collaudato 2.0 litri turbo potrebbe lasciare il posto a unità più compatte e ottimizzate, magari a ciclo Miller, progettate per lavorare in un range di efficienza ristretto, fungendo principalmente da ricarica per gli accumulatori (schema simile ai range-extender).

Volvo XC40

Il destino della XC40

La XC40 ricopre un ruolo strategico fondamentale per i volumi europei. Già oggi basata sulla piattaforma SEA (co-sviluppata con Geely), la prossima generazione manterrà lo schema ibrido plug-in, sebbene con soluzioni tecniche più tradizionali per ragioni di ingombro e costi, ma sempre allineate ai nuovi standard tecnologici del gruppo.

Volvo EX60

Cervello svedese, muscoli globali

Nonostante la crescente sinergia con la Cina, Volvo non vuole rinunciare alla propria identità. La progettazione dei modelli destinati ai mercati internazionali resterà saldamente ancorata in Svezia. L'ingegneria europea avrà l'ultima parola per garantire che, al di là dei componenti condivisi, ogni XC60 o XC90 si guidi e si percepisca come una ''vera'' Volvo.

La roadmap: Mentre la EX60 si prepara a rubare la scena, i primi aggiornamenti concreti sulla gamma ibrida potrebbero arrivare già tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo, partendo verosimilmente dalla XC40. Per le ammiraglie XC60 e XC90, il ciclo di vita attuale permetterà di attendere ancora un paio di stagioni prima del debutto definitivo delle nuove versioni ''Gen 2''.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/01/2026