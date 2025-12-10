Volvo XC60 T6 AWD: autonomia, ricarica e consumi alla prova del nov-E

Volvo XC60 T6 Plug-in Hybrid 2025: autonomia reale, consumi in città e autostrada, tempi di ricarica e impressioni di guida

La teoria dell’evoluzione non riguarda solo Darwin e i fringuelli: vale anche per le auto. E infatti non sono solo le elettriche “pure” a fare passi in avanti, ma tutta la grande famiglia delle elettrificate. Specie le plug-in, che oggi sfruttano l’energia come mai prima d’ora.

Le ibride alla spina, infatti, ora hanno un’autonomia elettrica vera, concreta, da commuting serio: abbastanza per farti dimenticare il benzinaio negli spostamenti quotidiani, a patto di poterle ricaricare nel box durante la notte.

E quando la batteria scende al minimo? Niente panico: anche lì si difendono bene. Perché l’“effetto polmone” – quel recuperare energia in frenata e restituirla con giudizio – è diventato un’arte raffinata.

Però, come sempre, le opinioni stanno a zero se non sono suffragate dai numeri. E allora eccoci qui: Volvo XC60 T6 2025, ''banco'' di prova e cronometro alla mano. Vediamo se questa evoluzione è reale o solo marketing ben confezionato.

Volvo XC60 T6 AWD 2025

Volvo, intanto, parte con le buone intenzioni: batteria da 18,8 kWh e promessa di 78 km in elettrico. Un dato che decidiamo di verificare con un percorso da vero pendolare: città, extraurbano, traffico, semafori, tutto il pacchetto.

Modalità Pure impostata tramite il menu dell’infotainment, e via: XC60 che fila come un’elettrica pura, silenziosa come una biblioteca a luci spente e con quella risposta al gas pronta e vellutata che solo il motore elettrico sa dare. L’unico rumore? Il rotolamento degli pneumatici. Perfino il vento sembra farsi i fatti suoi.

In città si muove con una disinvoltura sorprendente. E nei passaggi stretti, quando ti devi insinuare tra le auto in doppia fila, le telecamere 360° entrano in gioco da sole. Una specie di angelo custode digitale che ti evita di collezionare strisciate sulle portiere.

Bonus track: con emissioni sotto i 100 g/km di CO2, il SUV Volvo entra gratis in Area C. E qui il milanese medio tira un sospiro di sollievo.

Dopo 40 km, sosta strategica. Un po’ come accade ai pendolari veri, che in media, in Italia, fanno 40 km la mattina, 40 la sera, con la macchina parcheggiata per ore mentre la batteria si raffredda. Una fase che incide sull’autonomia reale. Così vogliamo vedere come se la cava la Volvo.

Alla fine il percorso reale chiude con quasi 82 km completati e ancora 1 km nominale di autonomia. Che, se guidi col fioretto, diventano 1,5… forse anche 2 o 3. Brava Volvo!

Il test della Volvo XC60 T6 AWD

E una volta scarica? Qui entra in gioco il tema classico: “eh, ma poi le PHEV consumano perché la batteria pesa”. Sarà vero? Per capirlo, niente ricarica: dritti sul nostro MotorRing per la prova consumi.

Mentre i chilometri passano, due parole sull’auto. Lunga 4,71 metri, XC60 resta la classica auto-tuttofare: vacanze, scuola, ufficio, città, autostrada. Bagagliaio da 483 litri, proporzioni equilibrate, agilità più che buona per la categoria.

Per il 2025 si è rifatta il look: nuova mascherina, cerchi rivisti, colori freschi e lenti posteriori fumé. Dentro, materiali aggiornati e qualche dettaglio ridisegnato.

Ma il vero upgrade è tecnologico: ricarica wireless potenziata, infotainment da 11,2” con chipset che viaggia il doppio rispetto al passato. Google integrato, comandi vocali, mappe al top. E se opti per i vetri acustici, l’abitacolo diventa un salotto hi-fi perfetto per l’impianto Bowers & Wilkins, che più che musica riproduce emozioni.

Il minimalismo scandinavo domina, ma è stemperato dalle grandi bocchette del clima, che concedono una ventilazione particolarmente morbida e gradevole.

Comandi, guida, consumi veri

Pochi tasti fisici, ma quelli giusti: un pomello per l’audio, un’icona sempre a portata sullo schermo per il clima. A bordo c’è spazio, tanto, e i sedili – regolabili anche dal display – sono un invito a macinare chilometri.

In movimento la XC60 T6 è una coccola: fluida, composta, confortevole. E se attivi la modalità “brake”, avrai un recupero energia deciso abbastanza da consentirti la guida monopedale.

Tra le curve lo sterzo è pronto ma mai nervoso. Appoggi sicuri, sottosterzo progressivo che ti avvisa quando ti stai avvicinando al limite. Insomma: un comportamento sincero, piacevolmente prevedibile.

L’assetto? Il giusto mix tra comfort e dinamismo. E con 350 CV e 659 Nm di coppia, la ripresa è di quelle che ti stampano il sorriso: 0-100 in 5,7 secondi e 180 km/h velocità massima che arrivano in un soffio.

Consumi? In città siamo sui 7,3 l/100 km – niente male per un SUV da quasi due tonnellate con 350 cavalli. In extraurbano il computer di bordo indica 5,2 l/100 km: ottimo, siamo quasi ai 20 km/l! In autostrada la mole e gomme larghe non perdonano: 9,2 l/100 km.

Motore 2,0 litri, 4 cilindri, turbo a benzina, plug-in hybrid Batteria 18,8 kWh lordi - 14,7 kWh utilizzabili Autonomia 78 km Ricarica 3h @ 16 A Potenza 350 CV Coppia 659 Nm Velocità massima 180 km/h 0-100 km/h 5,7 secondi Trazione integrale Cambio automatico a 8 rapporti Dimensioni 4,71 x 1,90 x 1,65 m Bagagliaio da 483 litri Peso in ordine di marcia 1.419 kg Prezzo da 63.600 euro

E veniamo alla ricarica: quanto ci vuole per un “pieno”? Cronometro acceso: 3 ore e un quarto, con la colonnina che, alla fine, segna 16,8 kWh erogati, a fronte di una batteria che ne può immagazzinare 14,7 netti.

La perdita in ricarica è del 14,3%. Tradotto: efficienza dell’86%. Ottimo, specie pensando che un anno fa un noto SUV concorrente si era ''mangiato'' il 25% dell’energia. Questa XC60, insomma, gioca nel campionato delle migliori elettriche pure.

Difetti? Pochi. Mancano le palette al volante per comandare il cambio – peccato veniale – ma la leva centrale è intuitiva: sinistra per scalare, destra per salire. Se però affondi il gas, la Volvo decide per te e tira le marce al limitatore. Strategia intelligente.

L’infotainment, unico neo, ogni tanto ci mette un po’ a risvegliarsi dopo soste brevi. Ma poi, una volta avviato, è scattante come promesso.

Alla fine, della Volvo rimangono impressi il comfort da tappeto volante e la spinta vellutata e inesauribile dell’elettrico accoppiato al turbo benzina. E resta pure un bel vantaggio fiscale: i cavalli elettrici non contano per il superbollo.

Risultato? Paghi solo 1 kW extra-soglia: 20 euro l’anno. Su un’auto che, in questa configurazione, supera gli 80.000 euro… diciamo che è il meno. Guarda qui sotto il video della prova.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/12/2025