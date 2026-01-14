Volvo EX60, la presentazione in live streaming: segui la diretta video

Il 21 gennaio 2026, a Stoccolma, debutta la Volvo EX60, il nuovo SUV elettrico della Casa svedese. Nata elettrica e progettata per stupire, promette autonomia più lunga e ricarica più rapida di qualsiasi Volvo mai costruita fino a oggi.

Volvo sottolinea come la EX60 sia “completamente software-defined”, pensata per evolversi nel tempo e adattarsi alle innovazioni tecnologiche future. In altre parole, più che una macchina, è un ecosistema in continua crescita, dove software e hardware lavorano in sinergia.

Tutti i dettagli sul powertrain, le batterie e le prestazioni saranno svelati durante la diretta video, quindi vale la pena seguire la presentazione fino all’ultimo frame, nel live streaming qui sotto, a partire dal 21 gennaio 2026 alle ore 18:00. Dopo la diretta, il video rimarrà disponibile on demand.

Tra le novità certe della Volvo EX60 c’è il debutto della cintura di sicurezza multi-adaptive, un vero salto in avanti per la sicurezza passiva.

Questa cintura è progettata per adattarsi in tempo reale alle variazioni del traffico e alla corporatura della persona che la indossa, sfruttando i dati dei sensori avanzati di bordo. Un dettaglio che conferma come Volvo continui a puntare su tecnologia e sicurezza come marchi di fabbrica.

La produzione del nuovo SUV elettrico partirà a Goteborg nella prima metà del 2026, e sarà il primo modello basato sulla nuova architettura scalabile SPA3, evoluzione aggiornata della SPA2 che già supporta le ammiraglie Volvo EX90 e Volvo ES90.

Se vuoi scoprire tutte le caratteristiche della nuova EX60 e vedere la diretta streaming dal cuore della Svezia, non perdere il nostro collegamento live. Qui, invece, la prova consumi della Volvo XC60 T6 AWD plug-in hybrid.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/01/2026