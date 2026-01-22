Aggiornamento OTA in arrivo per 2,5 milioni di vecchie Volvo. Ecco cosa cambia

Volvo si prepara a lanciare uno degli aggiornamenti over-the-air più importanti della storia dell’automobile. Circa 2,5 milioni di vetture in tutto il mondo, riceveranno a distanza una nuovo software che metterà nell'infotainment la stessa tecnologia della nuovissima Volvo EX60, dell'ammiraglia EX90 e della compatta EX30.

L'esperienza di guida ne uscirà rivoluzionata. Tutte le Volvo equipaggiate con il sistema operativo Android Automotive, introdotto nel 2020 con la XC40 Recharge (oggi EX40), avranno accesso alla nuova Volvo Car UX.

Volvo EX60, volante e strumentazione

Il vantaggio di avere le auto connesse

Tradotto in soldoni: una Volvo del 2020 (o più recente) potrà avere lo stesso display, le stesse funzioni e persino l’assistente vocale AI-powered Google Gemini dei modelli più recenti, sostituendo l’ormai datato Google Assistant di prima generazione.

L’update era inizialmente previsto per lo scorso anno, ma è stato posticipato per completare lo sviluppo. Ora, come ha spiegato il CTO di Volvo, Anders Bell, “siamo nelle fasi finali di validazione dei test” e l’arrivo ufficiale è questione di mesi.

“È uno degli aggiornamenti OTA più grandi mai realizzati”, ha dichiarato Bell. “L’obiettivo è aggiornare questi modelli più vecchi, perché la vera forza delle auto connesse è proprio la possibilità di rimanere al passo coi tempi, anche anni dopo l’acquisto.”

Tesla Model Y Standard

Come Tesla, più di Tesla

Volvo riconosce che Tesla è già abile negli aggiornamenti di flotta su larga scala, ma sottolinea che il suo sistema opera in più Paesi, rendendo questo intervento uno dei più significativi mai realizzati. Tutti i modelli aggiornati avranno un infotainment praticamente identico a quello della EX90, con piccole differenze dovute ai chip più datati o a schermi più piccoli.

“Porteremo questo aggiornamento su tutte le auto per offrire ai proprietari un’esperienza di interazione con la vettura più moderna e piacevole”, ha spiegato Bell. “Una volta aggiornato il sistema, passare da Google Assistant a Gemini sarà molto semplice.”

Volvo XC40 con Google Automotive

Google Gemini: cosa cambia davvero

Il vero cuore dell’update è il nuovo assistente vocale Gemini. Gli utenti di Volvo post-2020 potranno finalmente interagire con la propria auto attraverso conversazioni naturali, proprio come sui modelli di ultima generazione.

Volvo spiega che Gemini può comprendere meglio le richieste durante la guida: scrivere messaggi, tradurli in altre lingue, consultare il manuale dell’auto o ottenere informazioni dettagliate sulla destinazione.

In pratica, portare a bordo l'intelligenza artificiale di Google vuol essere un modo per ridurre il carico cognitivo del guidatore, limitando distrazioni e aumentando la sicurezza alla guida. Se stavi per cambiare auto, ora potresti ripensarci

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/01/2026