Lynk & Co 08, sotto con un altro super ibrido plug-in (200 km). Il prezzo

Via ai preordini del nuovo SUV sino-svedese PHEV. Super autonomia in EV (200 km) e... cos'altro? Lynk & Co 08 in un minuto

Si fregia del primato, Lynk & Co 08, di plug-in hybrid dall'autonomia in elettrico maggiore in tutta Europa.

200 km di percorrenza a batterie. Sì, è il record europeo (non il record mondiale).

Forse, un giorno, Lynk & Co 08 dovrà dividere il primato con ''cugina'' Volvo XC70, che inizialmente sarà tuttavia in commercio solo in Cina.

Diversamente dal modello Volvo, collega di Gruppo Geely, il nuovo SUV di Lynk & Co è ora in prevendita anche in Italia.

Lynk & Co 08: super plug-in hybrid

Ripassiamone le proprietà.

Lynk & Co 08 chi?

Lynk & Co 08 è un SUV ibrido plug-in che si distingue sia per uno stile originale, sia per le tecnologie avanzate.

È progettata in Svezia, ma è prodotta in Cina dal Gruppo Geely, che oltre al marchio Lynk & Co controlla Volvo e Polestar.

Il design

Nonostante una lunghezza di 4,82 metri, l’auto appare raccolta grazie a linee fluide e a dettagli come i fari sottili e lo spoiler posteriore.

Lynk & Co 08, un look originale

L’abitacolo è spazioso e confortevole anche per cinque passeggeri, le finiture sono curate e i materiali di qualità, con sedili in pelle, inserti piacevoli al tatto e assemblaggi ben fatti.

Il sistema di infotainment ruota attorno a un grande schermo centrale da 15,4 pollici, dotato di connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto. Alcune funzioni possono essere controllate da remoto tramite app.

Lynk & Co 08, l'abitacolo

Super ibrido plug-in

Il motore ibrido combina un 1.5 turbo benzina da 139 CV con un’unità elettrica, per una potenza totale di 211 CV, trasmessa alle ruote anteriori da un cambio automatico a 3 marce.

Lynk & Co 08, potenza di sistema di 211 CV

L’ampia batteria da 39,6 kWh consente un’autonomia in elettrico fino a 200 km, un valore superiore a molte citycar elettriche. Un altro punto di forza è la ricarica veloce: fino a 85 kW in corrente continua, permettendo di passare dal 10 all’80% in circa 30 minuti.

Prezzi e versioni

La 08 è disponibile in due allestimenti:

Lynk & Co 08 Core a 52.995 euro

a Lynk & Co 08 More a 56.995 euro



Il modello ''More'', rispetto alla versione ''Core'', offre accessori come volante riscaldato, sedili anteriori ventilati e massaggianti, oltre a un impianto audio Harman/Kardon con 23 altoparlanti.

Lynk & Co 08 More è più lussuosa

Consegne a partire da luglio 2025, tuttavia già a maggio 2025 è possibile registrare il proprio interesse online, sul sito ufficiale Lynk & Co. A breve sarà possibile prenotare un test drive presso il retailer più vicino.

Lynk & Co disponibile anche in abbonamento? Non subito, fanno sapere dalla Casa. Si valuta la possibilità.

Lynk & Co possiede una rete commerciale dedicata

Dove acquistarla

Oltre che sul sito del brand, l'auto si può acquistare anche di persona, visitando i partner Lynk & Co distribuiti in tutto il Paese. Tra i quali:

Autotrend

Mocauto

Sicurauto

Ferri Auto

Bisson Auto

Peragnoli Scar

Ambrosi

Autoverona

Motorsclub



Un canale alternativo è infine uno dei Lynk & Co Club: ​in Italia, l'indirizzo è Milano, Corso Venezia 6.

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 28/05/2025