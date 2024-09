Lynk & Co 01: il SUV ibrido si rifà il trucco e diventa hi-tech, ma c'è dell'altro...

Lynk & Co ha introdotto sul mercato europeo una versione aggiornata del suo sport utility 01, equipaggiata con un nuovo propulsore plug-in hybrid e di un sistema di infotainment aggiornato. Sotto il profilo del design, la linea della nuova Link & Co 01 non si allontana molto dal modello fino a oggi in gamma, poiché le modifiche sono limitate a una calandra nera lucida, nuovo design dei cerchi e grafica LED rivista per i fari posteriori. Inoltre, la scelta dei colori è stata ampliata con l'aggiunta delle sfumature Crystal White, Sparkling Black e Mineral Green Metallic. Secondo Lynk & Co, le ''sottili modifiche al design e le opzioni di colore'' sono state ispirate dal feedback ricevuto dai clienti.

Lynk & CO 01: un dettaglio sul nuovo design dei cerchi in lega leggeraSISTEMA MULTIMEDIALE DI ULTIMA GENERAZIONE Invece, all'interno, troviamo un touchscreen più grande da 15,4 pollici (invece che 12,7 pollici), con un inedito sistema infotainment. Quest'ultimo utilizza il chip Qualcomm Snapdragon 8155, rendendolo ''significativamente più veloce'' di prima. Il team di Link & Co ha anche aggiunto pulsanti fisici sul volante, per rendere più agevole la gestione del sistema multimediale al conducente.

VEDI ANCHE

Lynk & CO 01: possibile debutto a fine 2024 con nuovi colori come Mineral Green MetallicMOTORE IBRIDO PIÙ POTENTE ED EFFICIENTE Dal punto di vista del motore la configurazione ibrida plug-in del nuovo SUV è stata aggiornata con l'ultima tecnologia disponibile realizzata da Geely. La potenza combinata è ora di 280 CV per 535 Nm di coppia, che rappresenta un sensibile aumento rispetto ai 261 CV e 425 Nm del modello attuale. Il costruttore non è entrato nei dettagli, ma sotto il cofano del SUV dovrebbe esserci un tre cilindri 1.5 turbo, abbinato a una unità elettrica. Lynk & Co ha affermato che la 01 offre ''un'accelerazione più rapida e una maneggevolezza più reattiva'', facendo riferimento anche ad aggiornamenti del telaio. Oltre alla potenza extra, il nuovo propulsore ricaricabile alla spina è anche più efficiente dal punto di vista dell’autonomia. Il consumo medio di dichiarato scende da 1 a 0,9 lt/100 km e le emissioni di CO 2 scendono da 24 a 20 g/km, almeno secondo il ciclo WLTP, mentre l'autonomia a zero emissioni rimane invariata a 75 km.

Lynk & CO 01: aggiorna lo stile e arriva con motore PHEV da 280 CVDATA DI LANCIO VICINA, MA ANCORA DA DEFINIRE Il SUV Lynk & Co 01 è stato originariamente introdotto in Cina nel 2017 e nel 2021 è arrivato un restyling in concomitanza con il lancio europeo. Questo modello ibrido condivide la piattaforma costruttiva con la Volvo XC40/C40, la Polestar 2 e il SUV/coupé Lynk & Co 05. L’ipotesi più concreta è che la versione aggiornata arriverà sui mercati europei nei prossimi mesi, Il prezzo non è stato ancora comunicato, ma ricordiamo che, attualmente, in Italia il SUV Lynk & Co 01 è offerto con una formula di abbonamento mensile.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/09/2024