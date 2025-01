Scopri nuovo Lynk & Co 900: il SUV plug-in hybrid viaggia tra lusso, innovazione e prestazioni

Il nuovo SUV cinese con sei posti Lynk & Co 900 eroga fino a 845 CV e può raggiungere i 100 km/h in 4 secondi. Debutta in Cina, ma in Italia?

Lynk & Co, marchio automobilistico cinese del gruppo Geely, dopo aver mostrato il restyling del SUV 01, ha svelato il suo nuovo modello di punta: si chiama Lynk & Co 900 ed è SUV premium a sei posti. Progettato per competere con i marchi più prestigiosi, questo sport utility cinese si distingue per il design elegante e per le motorizzazioni ibride plug-in (PHEV).

Lynk & Co 900: il nuovo SUV cinese di lusso con motori plug-in hybrid

Dal punto di vista visivo il Lynk & Co 900, condivide alcuni spunti stilistici con altri modelli del brand. Nella parte anteriore si trovano luci diurne a LED mentre i fari principali sono posizionati più in basso sul paraurti. Interessante e funzionale il pannello a LED tra i fari, che può comunicare messaggi e avvertenze agli utenti della strada. Vista di lato, la 900 assomiglia un po' a una Range Rover e, mentre la parte anteriore è più esclusiva, quella posteriore è un po' meno originale, con un ampio portellone e luci posteriori sottili collegate da una barra luminosa.

Lynk & Co 900: il pannello LED fra i fari può comunicare informazioni

Gli interni del SUV sono il vero punto di forza. Il posto d'onore sul cruscotto è occupato da un display flottante da 30 pollici 6K che include il sistema di infotainment e un display per il passeggero. Un sottile cluster da 12,7 pollici e un head-up display sono posizionati dietro il volante. La Lynk & Co 900 aggiunge due slot di ricarica wireless per smartphone, un volante a due razze, illuminazione ambientale e braccioli “sospesi” sui pannelli delle portiere.

Lynk & Co 900: l'abitacolo lussuoso e hi-tech del SUV cinese

Nella seconda fila, il comfort è ulteriormente potenziato da un secondo display 6K da 30 pollici che si ripiega dal soffitto, un piccolo schermo sulla console centrale e un frigorifero estraibile. I passeggeri possono anche contare su illuminazione ambientale e due slot di ricarica wireless come davanti, elementi che confermano l'attenzione di Lynk & Co per il lusso e la praticità.

Lynk & Co 900: il maxi SUV è lungo 5,2 metri per sei posti in abitacolo

Tutte le versioni del SUV 900 utilizzano la piattaforma SPA Evo di Geely e misurano 5,24 metri di lunghezza, 2,0 metri di larghezza e 1,81 metri di altezza. Lo sport utility asiatico ha anche un generoso passo di 3,16 metri e, secondo Lynk & Co, uno spazio per la testa e per le gambe leader della categoria.

Lo sport utility Lynk & Co 900 utilizza la piattaforma SPA Evo del gruppo Geely e propone tre motorizzazioni ibride plug-in, capaci di offrire alte prestazioni ed efficienza:

Versione base Motore plug-in hybrid turbo benzina 1.5 litri.

Due motori elettrici (anteriore da 215 CV e posteriore da 308 CV).

Potenza totale: 710 CV. Versione intermedia Motore plug-in hybrid turbo benzina 2.0 litri.

Due motori elettrici (anteriore da 165 CV e posteriore da 308 CV).

Potenza totale: 724 CV. Versione top di Gamma Motore plug-in hybrid turbo benzina 2.0 litri.

Tre motori elettrici (anteriore da 165 CV e posteriori da 215 CV ciascuno).

Potenza totale: 845 CV.

Grazie a questa configurazione, la versione più potente del SUV 900 può accelerare da 0 a 100 km/h in appena 4 secondi.

Lynk & Co 900: potenza fino a 845 CV e 0-100 orari in 4 secondi

Con la Lynk & Co 900, il marchio cinese conferma la sua volontà di ridefinire il concetto di SUV ibrido plug-in. Anche se il SUV sarà inizialmente disponibile solo in Cina, la sua combinazione di innovazione, comfort e motorizzazioni ibride plug-in lo rendono un modello che potrebbe avere un buon successo anche in Europa, mercato dove non è ancora stato deciso il debutto.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/01/2025