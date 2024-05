Lynk & Co fa scuola? Con CarCloud, ti "abboni" a Jeep Avenger

C'è l'acquisto a rate e c'è il noleggio a lungo termine. Sì, ma il noleggio classico è pur sempre sottoposto a condizioni ben precise e manca di un pizzico di elasticità. La formula più spensierata è forse quella dell'auto in abbonamento, cioè un noleggio ''a medio termine'', senza alcun vincolo di tempo. O meglio: un vincolo in effetti esiste, è un minimo di 30 giorni (capirai). Associata in prevalenza a un marchio esotico come il marchio sino-svedese Lynk & Co, ma anche alla sua collega di galassia Geely che è la marca Volvo, il concetto di auto in abbonamento è anche uno dei tanti servizi offerti da Drivalia, la società di noleggio e mobilità del Gruppo CA Auto Bank. Già ampiamente popolare presso tutti quegli utenti in cerca di un'alternativa al concetto di auto di proprietà (aziende, ma anche clienti privati), Drivalia schiera in squadra ora anche il principino dei SUV taglia S, ovvero Jeep Avenger. E come fare ad ''abbonarsi'' alla pluripremiata ''baby'' Jeep?

QUALE AVENGER Disponibile a partire da oggi mercoledì 15 maggio 2024, la formula CarCloud Avenger è il primo servizio di subscription dedicato a Jeep Avenger e interessa in particolare la versione 1.2 benzina (non l'elettrica, nemmeno il benzina mild hybrid: il benzina ''puro''), potenza di 101 cv e trasmissione manuale a 6 rapporti.

Jeep Avenger 1.2, cambio manuale a 6 marce

ISTRUZIONI PER L'USO Aderire è abbastanza semplice. Innanzitutto, è necessario iscriversi alla piattaforma CarCloud di Drivalia: tramite carta di credito, si acquista il voucher su Amazon, sul sito Drivalia, oppure anche di persona, presso i Drivalia Mobility Store di Napoli Roma, Milano, Bologna, Torino e Firenze, convertendo poi l'acquisto sul sito web Drivalia. Una volta attivato l’abbonamento, si può prenotare il veicolo, ritirarlo e cambiarlo (con un preavviso di 48 ore lavorative) presso uno dei Drivalia Mobility Store abilitati.

Avenger si unisce all'offerta Drivalia CarCloud

COSTI E BENEFIT L'iscrizione ad Avenger CarCloud costa 249 euro una tantum, mentre l'abbonamento a Jeep Avenger 1.2 prevede un canone mensile di 499 euro IVA inclusa. Il contratto può essere rinnovato mensilmente fino a un massimo di 12 mesi, con una durata minima di 30 giorni. Trascorsi i quali, l'abbonamento può essere disdetto senza penali. Il canone mensile include una franchigia di 1.500 km di percorrenza e numerosi servizi tipici del noleggio, tra cui polizza RC Auto, copertura Kasko e furto, manutenzione ordinaria e straordinaria. In omaggio, anche 24 ore al mese di car sharing elettrico E+Share Drivalia per 3 mesi. Si può infine personalizzare il proprio abbonamento con servizi aggiuntivi tra cui Super Cover, seconda guida e un pacchetto di 1.500 km extra. Acquistarlo, noleggiarlo o... abbonarlo. Ora anche su Avenger c'è massima libertà di scelta. Com'è che recita lo slogan Jeep?

Jeep Avenger, libertà di scelta

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/05/2024