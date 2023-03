Lynk & Co 08: anticipazioni sul nuovo SUV coupé in abbonamento

Anticipazioni e foto spia sulla Lynk & Co 08, SUV coupé di medie dimensioni con motore plug-in hybrid che debutterà presto in Cina

Lynk & Co è più di un marchio automobilistico: è un concetto nuovo di mobilità con auto offerte in abbonamento e che permettono, attraverso una piattaforma online, il car sharing remunerato tra privati. Prima ad arrivare è stata, manco a dirlo, la Lynk & Co 01 (qui la prova) e ora il Marchio che con Volvo e Polestar fa parte del gruppo cinese Geely, anticipa in alcune foto teaser pubblicate sui social il nuovo SUV coupé Lynk & Co 08.

Lynk & Co 08, le luci anteriori

Cinque posti, medie dimensioni, motorizzazioni elettrificate, Lynk & Co si caratterizza per il lungo spoiler sul tetto e per il lunotto spiovente. Davanti vediamo fari sdoppiati e allungati, per un maggiore slancio visivo rispetto ai precedenti modelli Lynk & Co. Sottili prese d'aria incorniciano i lati del paraurti e vistosi elementi decorativi tagliano verticalmente le porte anteriori all'altezza degli specchietti, mascherando i sensori per gli aiuti alla guida ADAS.

Lynk & Co 08, i fregi sulle portiere

All'interno, si nota un ampio display touch per l'infotainment, montato a sbalzo al centro di una plancia dalle linee estremamente pulite ed essenziali: alla Tesla maniera, verrebbe da dire. Il sistema operativo dovrebbe essere il nuovo Flyme Auto di Meizu, che offre sofisticate funzioni connesse e numerose opzioni di personalizzazione, inclusa una funzione per suddividere lo schermo in due aree distinte per usare contemporaneamente altrettante applicazioni.

Lynk & Co 08, la plancia

Lynk & Co 08 si basa sull'architettura CMA 2.0 che sarà utilizzata anche dalla Volvo XC60 di prossima generazione. Come altri modelli Lynk & Co dovrebbe essere dotata di un propulsore Plug-in Hybrid, basato sul motore a tre cilindri da 1,5 litri a benzina, che con l'aiuto del motore elettrico sulla 01 sviluppa 261 CV e 425 Nm, e ha un'autonomia elettrica di quasi 70 km.

Lynk & Co 08, le luci posteriori

Il lancio sul mercato di Lynk & Co 08 in Cina è previsto tra luglio e settembre 2023, con una probabile anteprima in occasione di una conferenza stampa di Lynk & Co già fissata per il 30 marzo e una premiére al salone di Shanghai, che aprirà i battenti il 18 aprile. Resta da capire quando e se verrà distribuita anche in Italia (ed eventualmente a quali prezzi), visto che dei molti modelli annunciati, da noi è proposto per ora solo lo 01.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/03/2023