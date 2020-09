MADE IN CHINA A pochi giorni dall’inizio del Beijing Motor Show, Lynk & Co (premium brand sino-svedese fondato nel 2016 e di proprietà del Gruppo Geely) ha reso pubbliche le prime immagini del suo nuovo SUV coupé a zero emissioni. Il nome ufficiale è Lynk & Co Zero Concept e si tratta del primo veicolo esclusivamente a batterie prodotto su larga scala da questa neonata azienda con uffici a Göteborg, in Svezia. Con un passo di poco inferiore ai tre metri, Lynk & Co Zero Concept rappresenta dunque lo sfidante ideale per le altrettanto agguerrite Volkswagen ID.4, Tesla Model Y e Ford Mustang Mach-E.

DESIGN EUROPEO A un primo sguardo, forme e stile di nuova Lynk & Co Zero Concept ricordano molto da vicino quelle di Jaguar I-Pace, soprattutto al posteriore, dove ritroviamo un lunotto stretto e compatto e passaruota decisamente bombati. Sul portellone spicca poi la firma luminosa coast-to-coast che si estende in lunghezza per tutto il bagagliaio. Nel complesso le linee sono filanti e sagomate, con un frontale affusolato alle cui estremità si distinguono fari full-LED dal profilo affusolato. Lynk & Co Zero Concept nasce sulla piattaforma modulare SEA (Sustainable Experience Architecture) di Geely - il pianale che fungerà da colonna portante per tutte le prossime vetture a batterie realizzate dal multietnico produttore.

COSA SAPPIAMO? Sebbene la scheda tecnica non sia stata ancora resa nota, alcune indiscrezioni suggeriscono che l’auto avrà dalla sua un’autonomia decisamente invidiabile. Lynk & Co Zero Concept potrà infatti percorrere con una sola ricarica fino a 435 miglia, ovvero circa 700 km: un valore record che, sebbene stimato nel vecchio ciclo NEDC, farebbe impallidire i 610 km di Tesla Model S Long Range Dual Motor AWD da 100 kWh. Anche le perfomance restano avvolte dal più assoluto mistero. Sempre secondo i rumors, Zero Concept potrebbe coprire lo scatto da 0 a 100 orari in meno di quattro secondi. Maggiori informazioni sulla vettura saranno annunciate nel corso di questa settimana durante la kermesse di Beijing, in programma dal 26 settembre al 5 ottobre.