Volvo, in 5 anni EV meno costose di benzina. "Probabilmente"

Il CEO Håkan Samuelsson: le elettriche Volvo sono profittevoli già oggi. E no, non stanno “pagando per venderle”

Prima o poi, succederà. Che le elettriche saranno meno care sia in senso assoluto, sia - ecco il punto - in relazione alle auto con motore termico. Succederà, ma quando?

A fare l'indovino, ora è il turno di Volvo. Che mentre gran parte dell’industria continua a leccarsi le ferite dopo investimenti elettrici tutt’altro che indolori, sfoggia un sorriso piuttosto sereno.

Nuova EX60, l'elettrico ''2.0'' secondo Volvo

Durante un briefing a Stoccolma, l’amministratore delegato Håkan Samuelsson ha messo insieme realismo e ottimismo, individuando il momento storico a partire dal quale un’auto elettrica costerà meno di una con motore termico, ''guardando cinque anni avanti''.

Tra cinque anni, quindi nel 2031, ''con ogni probabilità'', specifica il CEO. Così da mettersi al riparo da chi - metti che tra cinque anni lo scenario non sarà quello prefigurato - gli ricorderà le sue dichiarazioni di cinque anni prima.

Non è in ogni caso una previsione da visionario, quella formulata da Samuelsson, ma una conclusione maturata sui numeri. Il punto chiave è che le elettriche Volvo, oggi, già guadagnano.

Volvo EX30: un successo

È vero, ''i margini sono ancora più sottili'' rispetto ai modelli a combustione, ma i ''volumi fanno la differenza''. Senza EV, spiega Samuelsson, ''Volvo venderebbe meno e sarebbe complessivamente meno profittevole''.

In altre parole, l’elettrico non è un peso da sopportare, ma un pezzo fondamentale del bilancio.

Il CEO tiene anche a chiarire un dettaglio non banale: Volvo non vende elettriche in perdita. Nessuna corsa a immatricolare modelli sottocosto per inseguire quote di mercato. Le EV rendono già oggi e renderanno di più domani, soprattutto grazie alle nuove soluzioni industriali che debutteranno con EX60.

EX60 è per Volvo un modello molto strategico

Integrazione diretta delle celle nella struttura dell’auto, assemblaggi mega-casting e motori sviluppati internamente sono tutti tasselli che servono a ridurre i costi, migliorare i margini, condurre a una sostanziale parità di redditività tra versioni elettriche e termiche di modelli equivalenti.

E come ultima conseguenza, ad abbassare i prezzi di listino. Appuntamento al 2031, quando Volvo EX60 costerà meno - se esisterà ancora - di Volvo XC60. ''Molto probabilmente''.

Volvo XC60: nel 2031 costerà di più di Volvo EX60. Forse

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/02/2026