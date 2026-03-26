Volvo EX30 Cargo, il B-SUV diventa un furgone per il mondo del lavoro

La Volvo EX30 la conosciamo bene. Si tratta di un B-SUV elettrico che ha riscosso un buon successo tra i clienti della casa automobilistica. Adesso c'è una novità interessante che riguarda proprio questo modello sebbene per il momento riservata al mercato del Regno Unito. Infatti, debutta la nuova Volvo EX30 Cargo. Come fa ben capire il nome, si tratta di una versione specifica per l'utilizzo come veicolo commerciale. Infatti, non può essere acquistata dai privati e si caratterizza per alcune specifiche dedicate.

Com'è fatta?

All'apparenza sembra una norma EX30. Tuttavia ci sono delle importanti differenze rispetto al modello che conosciamo e che abbiamo già avuto modo di provare in passato. Infatti, perde i sedili posteriori per offrire maggiore capacità di carico. Si parla di 1.000 litri contro i 318 litri del modello ''tradizionale''. In questo modo, secondo Volvo, è possibile trasportare un carico fino a 390 kg di peso. La capacità di carico non è l'unica differenza. Infatti, le portiere posteriori presentano un'apertura più ampia per facilitare l'accesso al vano di carico. Inoltre, sempre nel bagagliaio sono presenti diversi punti di ancoraggio per fissare carichi di piccole dimensioni. I finestrini posteriori sono oscurati per contribuire a nascondere il carico dall'esterno.

Volvo ha poi aggiunto una paratia per separare il vano di carico, abbinandola a un pianale di carico piatto e a pannelli interni più robusti in grado di resistere all'usura quotidiana. A parte queste modifiche, la Volvo EX30 Cargo rimane quella che conosciamo, conservando le caratteristiche tecniche e le dotazioni del modello standard.

Volvo EX30 Cargo

Conversione nel modello Cargo

La conversione in veicolo commerciale può essere applicata sia ai veicoli nuovi che a quelli già in stock, rendendola disponibile per l'intera gamma. Infatti, l'allestimento Cargo è disponibile per il B-SUV elettrico in tre versioni: Core, Plus e Cross Country Plus. Addirittura, si potrà avere con il doppio motore da 428 CV in grado di offrire prestazioni elevatissime. Infatti, la versione più potente accelera da 0 a 100 km/h in appena 3,6 secondi. Più indicata all'utilizzo come veicolo commerciale probabilmente la motorizzazione base da 150 CV.

Volvo EX30 Cargo

Prezzi

Il prezzo parte da 36.010 sterline, ovvero circa 41.600 euro. La disponibilità in altri mercati non è stata confermata. Per il momento quindi rimane disponibile solo nel Regno Unito. Come spesso capito, però, se dovessero esserci richieste, è possibile che la versione Cargo arrivi in ulteriori mercati.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 26/03/2026