Nuova Volvo EX60 parte fortissimo: domanda oltre le attese. Aumenta la produzione

La nuova Volvo EX60 ha fatto il suo debutto alla fine di gennaio (qui ve la raccontiamo). Si tratta di un SUV elettrico che porta in dote tutte le ultime novità tecnologiche che la casa automobilistica ha sviluppato per le sue BEV. Un modello che offre un'autonomia fino a 810 km e la possibilità di poter ricaricare ad altissima potenza per mettere davvero la parola fine all'ansia da ricarica. Gli ordini sono già stati aperti e in Italia i prezzi della Volvo EX60 partono da 65.350 euro. A quanto pare, la casa automobilistica ha registrato una forte domanda da parte dei suoi clienti per questo modello, tanto da aver comunicato di aver deciso di aumentare la produzione per soddisfare tutte le richieste.

Ordini superiori alle attese

A quanto pare, quasi tutti i principali mercati europei stanno registrando ordini notevolmente superiori alle attese. Nella sola Svezia, la nuova Volvo EX60 ha ottenuto oltre 3.000 ordini. Addirittura, secondo la casa automobilsitica, il ritmo degli ordini è decisamente superiore a quello della Volvo EX30 dopo la sua presentazione nel 2023, un'auto che è proposta ad un prezzo decisamente inferiore. Inoltre, la casa automobilsitica aggiunge un ulteriore dettaglio importante e cioè che ad oggi accetta ordini solamente dal mercato europeo. Gli ordini per la nuova EX60 negli Stati Uniti saranno aperti più avanti nel corso della prossima primavera.

Il piano originale prevedeva un avvio progressivo della produzione del SUV elettrico al fine di garantire la massima qualità. Tuttavia, visto il successo degli ordini, Volvo ha deciso di aumentare la produzione presso il suo stabilimento di Torslanda, in Svezia. Per questo, la casa automobilistica sta dialogando con i sindacati con l'obiettivo di mantenere aperto lo stabilimento di Torslanda per una settimana aggiuntiva in estate, il che sarebbe la prima volta nella storia dell'Azienda.

Volvo EX60: le principali caratteristiche

Ricordiamo che questo modello misura 4.803 mm lunghezza x 1.899 mm larghezza x 1.635 mm altezza, con un passo di 2.970 mm. Sono tre le versioni con cui il SUV elettrico è proposto sul mercato: P6, P10 e P12. Potenze comprese tra 374 e 680 CV. A seconda del modello scelto, la percorrenza massima varia tra 620 km e 810 km. Volvo EX60 può contare anche su molta tecnologia, a partire dal nuovo sistema infotainment basato su Android Automotive che può dispone dell'integrazione di Gemini, l'AI conversazione di Google.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 05/03/2026