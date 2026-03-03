Volvo rilascia il più grande aggiornamento OTA di sempre: ecco le novità

Volvo ha annunciato il rilascio del suo più grande aggiornamento OTA di sempre. Le auto sono sempre di più dei computer su 4 ruote e offrono servizi digitali sempre più evoluti attraverso i sistemi infotainment. Grazie agli aggiornamenti over the air (OTA), le case automobilistiche sono in grado di continuare a migliorare le loro vetture, arrivando anche a introdurre nuovi servizi digitali. Sono ben 2,5 milioni le vetture Volvo interessate da questo aggiornamento che è in distribuzione a partire da questa settimana.

Migliora l'esperienza utente

Le novità che introduce questo aggiornamento OTA? Sono diverse e puntano tutte a migliorare l'esperienza utente a bordo delle vetture. Innanzitutto è stata introdotta la nuova interfaccia denominata Volvo Car UX che rende l'utilizzo del sistema infotainment più semplice e intuitivo. L'interfaccia è stata rivista anche per ridurre il numero dei tocchi necessari per accedere alle diverse funzionalità. I possessori di una Volvo con Android Automotive riceveranno gratuitamente l'update a patto di disporre di una C40, XC40, EX40, EC40, S60, V60, V60 Cross Country, XC60, S90, V90, V90 Cross Country e XC90, del 2020 o più recente. Per poter ricevere l'ultimo aggiornamento sarà necessario aver prima installato quelli precedenti.

Volvo aggiornamento ota

Per realizzare il nuovo layout grafico, Volvo ha preso in considerazione anche i molti feedback ricevuti dalla sua clientela. Come cambia l'interfaccia? Le app e i comandi più comuni, come mappe, contenuti multimediali e telefono, sono ora disponibili nella schermata iniziale. Questo significa, ad esempio, che i clienti che seguono le indicazioni di navigazione e desiderano cambiare musica non dovranno più uscire da Google Maps per accedere alla riproduzione musicale. C'è poi una barra contestuale che mostra al conducente informazioni diverse in base alla situazione e visualizza le app utilizzate di recente. Ad esempio, guidando a bassa velocità, compare l'icona delle telecamere esterne, così che il conducente possa ricevere assistenza nelle manovre in spazi ristretti.

Per chi dispone di un modello ibrido Plug-in, attraverso la funzione ''Modalità di guida'' accessibile dalla schermata iniziale, è possibile accedere facilmente alla modalità Pure e ad altre opzioni. Questo significa che adesso sarà sufficiente un solo tocco per passare dalla modalità ibrida a quella esclusivamente elettrica. Oltre a quanto raccontato, grazie al nuovo aggiornamento, Volvo inizierà a proporre a tutti i clienti che possiedono un'auto con Google Automotive, ma senza la funzione di assistenza alla guida Pilot Assist, la possibilità di acquistare e scaricare tale funzione sulla loro vettura.

Il nuovo aggiornamento OTA rientra nella filosofia di Volvo di voler continuare a migliorare le sue vetture nel corso del tempo. Significa che il proprietario di una XC40 acquistata tre anni fa potrà accedere alle più recenti funzionalità sviluppate dalla casa automobilistica.

In arrivo Gemini

Il nuovo update è importante anche per un ulteriore motivo. Infatti, spiana la strada a una novità che sarà disponibile per le auto compatibili nella tarda primavera. Sta infatti arrivando Gemini, l'AI conversazionale di Google che ha fatto il suo debutto sulla nuova Volvo EX60.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/03/2026