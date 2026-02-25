Ora Volvo EX30 è anche una mega powerbank. Tutte le novità 2026

Si rifà il trucco per il 2026 e, come spesso accade in casa Volvo, il restyling non è proprio un restyling: il nuovo pacchetto EX30 è una serie di micro‑ritocchi chirurgici che, messi insieme, fanno quasi un mezzo nuovo. Quasi.

Volvo EX30 MY26: cambia solo dentro e... sotto

Alla base arriva innanzitutto un single‑motor da 110 kW (cioè 150 CV), con solita batteria da 51 kWh: autonomia dichiarata sempre di 339 km, cioè abbastanza per il tragitto casa - ufficio - supermercato - palestra - dimenticato - il - caricatore.

Per chi vuole stare più largo, c’è sempre la 272 CV e 69 kWh da 476 km. Tutto molto razionale, molto Volvo.

Interni più “premium”, ma senza gridarlo. Debuttano due ambienti:

Harvest , chiaro e nordico, ispirato alle “serate estive scandinave” (quelle in cui fa giorno fino alle 23);

Black, nero come il caffè del lunedì mattina.



Volvo EX30 Black Edition 2026

Materiali riciclati, Nordico ovunque, e la Black Edition che ora è davvero… black.

Lato infotainment, arriva una nuova interfaccia con controlli più a portata di dito e una barra personalizzabile: meno caccia al tesoro nei sottomenu, più funzioni dove servono. Benvenuta.

Infotainment più intuitivo (dicono)

Ma la novità più divertente (da estate 2026) è il V2L, o Vehicle‑to‑Load: colleghi un adattatore e la EX30 alimenta bici elettriche, trapani, barbecue da campeggio, la macchina del caffè, l'aspirapolvere, il sound system del vicino che non sa regolare il volume, etc.

Molto powerbank su ruote e, quel che è meglio, tutto via OTA, quindi il V2L arriva anche per chi la EX30 ce l’ha già.

Dulcis in fundo, la più selvaggia EX30 Cross Country aggiunge l'allestimento Plus ed eredita a sua volta il single‑motor da 150 CV. Meno potenza rispetto alla esagerata AWD da 428 CV, ma più coerenza con l’idea di “avventura tranquilla”.

EX30 Cross Country con nuovo motore da 150 CV

In Italia, gli ordini dovrebbero aprire a marzo, rimani connesso per i prezzi (che si abbassano).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/02/2026