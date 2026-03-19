Nuova Volvo EX60 Cross Country, ordini aperti: allestimenti e prezzi del SUV elettrico

Ordini aperti per la nuova Volvo EX60 Cross Country. A fine gennaio, quando fu svelata al nuova EX60 (ha visto la nostra anteprima?), la casa automobilistica annunciò che il SUV elettrico sarebbe stato proposto anche nella versione ''Cross Country'' che si caratterizza per una serie di elementi che strizzano l'occhio al mondo dell'off-road. Con l'avvio della commercializzazione, adesso sono stati annunciati i prezzi della nuova Volvo EX60 Cross Country.

Stile off-road

Questo modello si riconosce quindi per un'altezza da terra superiore di 20 mm rispetto alla EX60 ''standard''. Altezza da terra che può essere incrementa di altri 20 mm grazie alla presenza di sospensioni pneumatiche. Ovviamente, si può anche abbassare per migliorarne l'efficienza, la stabilità e le prestazioni aerodinamiche alle alte velocità. Non mancano poi elementi estetici dedicati tra cui cerchi specifici, paraurti modificati e passaruota allargati. EX60 Cross Country è disponibile nella nuova tinta Frost Green ed è equipaggiata pure con piastre di protezione in acciaio inox spazzolato anteriore e posteriore

Volvo EX60 Cross Country

Volvo EX60 Cross Country: motore e autonomia

Per il momento sarà disponibile solamente la motorizzazione P10 AWD che offre un powertrain composto da un doppio motore elettrico. C'è quindi la trazione integrale. I numeri di questo modello? 510 CV, 710 Nm, batteria da 95 kWh, 640 km di autonomia, 0-100 km/h in 4,7 secondi e 180 km/h di velocità massima. Grazie all'architettura a 800 V sarà possibile ricaricare ad altissima potenza con picchi anche di 370 kW (dal 10 all'80% in 18 minuti).

Allestimenti e prezzi

Nuova Volvo EX60 Cross Country è proposta sul mercato negli allestimenti Plus First Edition e Ultra First Edition. Di serie troviamo già dalla versione ''base'' cerchi in lega da 20 pollici, fari anteriore a LED, schermo centrale da 15,04 pollici con Android Automotive e l'impianto audio firmato Bose. I prezzi? Rispettivamente di 71.450 euro e di 78.400 euro. Le consegne inizieranno il prossimo anno.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 19/03/2026