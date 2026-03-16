Volvo EX60, il Sapiens SUV. Ecco che effetto fa dal vivo

Incontrare Volvo EX60 nel suo ufficio milanese è un po’ come rivedere un vecchio amico che però, nel frattempo, ha fatto un master in ingegneria, meditazione zen e ora è pure un guru di intelligenza artificiale.

Sulla carta, la conoscevamo già: autonomia monstre, ricarica da record, piattaforma SPA3, mega‑casting, cell‑to‑body, tutto il vocabolario del nuovo corso elettrico scandinavo.

Ma vederla lì, a un metro, è un’altra storia. Per parlarle (!), è ancora presto. Rimediamo a luglio, quando esce in concessionaria (gli ordini sono già aperti da gennaio).

Volvo EX60, Volvo ''sapiens''

Design: la solita Volvo, ma... più Volvo

Diciamo che dal vivo EX60 è una specie di XC60 che ha passato un anno sabbatico in un centro benessere nordico.

Le proporzioni sono familiari, ma il frontale ribassato e la coda più pulita la rendono più “elettrica”, senza scadere nel futurismo da concept.

Volvo EX60 è lunga 4 metri e 80

Le maniglie Wing Grip, viste da vicino, sembrano davvero piccole pinne: un dettaglio che fa molto “Scandinavia che non vuole dare nell’occhio, ma poi lo dà”.

L’aerodinamica è da manuale (Cx 0,26) e si vede: superfici tese, zero fronzoli, pochi fruscii (mi immagino).

La caratteristica maniglia Wing Grip

Tutto funzionale, tutto molto Volvo.

Interni: minimalismo sì, ma con criterio

Dentro, beh, EX60 è un salotto nordico con laurea in ergonomia.

Volvo EX60, la plancia

Materiali naturali, superfici morbide, ma zero ostentazione. Il passo lungo (297 cm) e il pianale piatto regalano, come mi aspettavo, un posteriore da business class, e il bagagliaio da 634 litri è uno di quelli che ti fanno venire voglia di traslocare solo per provarlo.

Il bagagliaio è più ampio di XC60

La qualità percepita è alta, ma non “urlata”: più sussurrata, come piace agli svedesi.

Il primo colpo di scena sono i poggiatesta con altoparlanti integrati Bowers & Wilkins: una di quelle cose che non sapevi di volere, finché non la provi.

Altoparlanti B&W integrati nelle... orecchie

E sì, c’è anche Apple Music con Dolby Atmos, per chi vuole sentirsi al centro di un concerto mentre è fermo in coda sulla Tangenziale.

L’AI di Google: Gemini ti ascolta (forse troppo)

Quindi EX60 è la prima Volvo con Gemini, il nuovo assistente AI di Google.

EX60 prima Volvo con AI Google integrata

Tento un approccio goffo e timido, come succede sempre con le innovazioni che non sai se ''diamoci del tu'' o ''se ti avvicini, morde''.

Lo dico subito: approccio fallito, icona ''Gemini'' sullo schermo centrale ancora disattiva (è un esemplare di pre-produzione). Se ne riparla in occasione del test drive.

Nel mentre, Volvo anticipa che proveremo la seguente sensazione: non è più l’auto che capisce i comandi vocali, è “l’auto che capisce te”.

Puoi parlarle come parleresti a un collega sveglio: niente formule, niente “Ehi Google fammi questo”.

Le chiedi se la valigia rigida 90 litri ci sta nel bagagliaio, e lei ci pensa davvero. Le chiedi l’indirizzo dell’hotel che hai in un’email, e lei lo trova. Le chiedi un’idea per il weekend, e lei te la dà.

A tratti inquietante, ma in senso buono. Privacy? Tutto sotto controllo, rassicura Volvo (...).

Volvo EX60 ha un ''cervellone''

Il tutto gira su HuginCore, il nuovo cervello Volvo, con dentro Qualcomm, Nvidia e una potenza di calcolo (250 trilioni di operazioni al secondo) che farebbe impallidire il laptop del 2035.

Risultato: schermi iper reattivi (vero), mappe istantanee (verissimo), comandi vocali che non ti fanno venire voglia di alzare la voce (ci fidiamo).

La Volvo più Volvo di sempre

Dal vivo EX60, prezzi da 65.350 euro, conferma ciò che i comunicati promettevano: è un SUV elettrico che non vuole stupire con effetti speciali, ma con sostanza.

Volvo EX60 parte da 65.350 euro

Autonomia da record, ricarica rapidissima, qualità da riferimento, tecnologia che non ti aggredisce ma ti accompagna.

E soprattutto, quella calma scandinava che ti fa pensare che - massì - forse l’elettrico può davvero essere così semplice come dicono.

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/03/2026