Geely Galaxy M7, debutta il nuovo SUV Plug-in che punta al mercato globale

Geely ha portato al debutto in Cina il nuovo Galaxy M7, un SUV ibrido Plug-in pensato per il mercato globale. Per il momento, comunque, sarà in vendita sul mercato cinese con prezzi compresi tra 139.800 e 156.800 yuan che al cambio sono circa 17.500 euro - 19.600 euro.

Geely Galaxy M7

Esterni e interni

Il Galaxy M7 adotta il più recente linguaggio di design della gamma Geely. Il SUV ha forme massicce e si caratterizza per un frontale dove troviamo fari uniti tra loro da una sottile striscia luminosa. Agli estremi del paraurti sono presenti due prese d'aria verticali. Al posteriore, invece, troviamo gruppi ottici a tutta larghezza. Il SUV misura 4.770 mm di lunghezza x 1.905 mm di larghezza x 1.685 mm di altezza, con un passo di 2.785 mm. Molta cura è stata dato allo sviluppo dell'aerodinamica e il risultato è un Cx di 0,27.

All'interno dell'abitacolo troviamo uno stile minimalista come va di moda oggi e piace molto ai clienti cinesi. Comandi fisici ridotti al minimo e la gestione delle funzioni dell'auto è affidata al display da 15,4 pollici del sistema infotainment dotato della piattaforma Flyme Auto 2. Non manca ovviamente nemmeno la strumentazione digitale e c'è pure un assistente vocale dotato di intelligenza artificiale per offrire un'interazione più naturale con i passeggeri. Gli interni sono rifiniti con materiali in ecopelle scamosciata e inserti in legno ed è presente pure un sistema audio Flyme Sound a 23 altoparlanti. Per enfatizzare ulteriormente lo spazio a bordo, c'è un ampio tetto panoramico in vetro. Il vano di carico abbattendo gli schienali dei sedili posteriori arriva a ben 1.990 litri.

Geely Galaxy M7

Motore e prestazioni

Galaxy M7 dispone del powertrain ibrido Plug-in Thor EM, composto da un motore endotermico da 1,5 litri in grado di erogare 82 kW (111 CV) e 136 Nm di coppia, abbinato a un'unità elettrica da 175 kW (238 CV) e 262 Nm di coppia. Stando a quanto dichiarato, l'efficienza termica arriva a 47,26%. Il SUV può poi contare sulle batterie Energee Golden Brick da 18,4 kWh e 29,8 kWh. Entrambe sono del tipo LFP (litio-ferro-fosfato). Con la batteria di maggiore capacità è possibile percorrere in elettrico fino a 225 km, per un'autonomia combinata benzina + elettrico di 1.730 km (dati CLTC). La batteria supporta la ricarica rapida, consentendo di raggiungere una carica dal 30% all'80% in 15 minuti. Non manca poi un completo pacchetto di sistemi ADAS chiamato ''G-ASD H3''.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 12/04/2026