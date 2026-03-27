Geely Technology Europe: il colosso cinese rafforza il polo di ricerca e sviluppo europeo

Il gruppo Geely (guarda la homepage di Geely) ha unificato i propri centri ricerca e sviluppo in Europa, riunendo le attività di Göteborg e Francoforte sotto la nuova struttura Geely Technology Europe.

Un hub europeo integrato

La guida è affidata a Giovanni Lanfranchi, con l’obiettivo di rendere più efficiente l’R&D e migliorare la competitività globale. Il CEO di Geely Technology Europe ha dichiarato: “L'Europa è più di un semplice mercato chiave; è un punto di riferimento globale per l'eccellenza nel settore automobilistico e per le elevate aspettative dei clienti. Per avere successo, è fondamentale anticipare e integrare le esigenze di tutte le regioni fin dalle prime fasi dello sviluppo. La creazione di Geely Technology Europe dà vita a una struttura di ricerca e sviluppo realmente senza confini, un vantaggio strategico che ci permette non solo di soddisfare gli standard globali, ma anche di contribuire a definirli.”

Geely: nuovo polo R&D europeo Geely Technology Europe, qui Zeekr X del colosso cinese

Europa snodo strategico

Secondo il management, l’Europa rappresenta un riferimento per l’eccellenza automotive. Il nuovo polo Geely Technology Europe fungerà da piattaforma strategica per anticipare le esigenze dei mercati e integrare fin dalle prime fasi di sviluppo requisiti tecnici e normativi.

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Sinergia con la Cina

Il centro lavorerà in stretta collaborazione con il Geely Research Institute in Cina, con l’obiettivo di sviluppare architetture globali condivise fra tutti i marchi del gruppo, da Volvo a Smart, da Link &Co. a Zeekr (guarda Zeekr X). Questa integrazione punta a ridurre il divario tra il lancio dei modelli sul mercato cinese e quello internazionale a meno di sei mesi.

Geely: Giovanni Lanfranchi, CEO di Geely Technology Europe

Tre direttrici di sviluppo

Le attività si concentreranno su tre aree chiave:

sviluppo congiunto di piattaforme per motori termici ed elettrici

adattamento dei modelli alle normative europee

sviluppo software avanzato

In particolare, infotainment e ADAS sfrutteranno l’intelligenza artificiale nel rispetto degli standard europei.

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Obiettivi per il 2027

Entro il 2027, Geely Technology Europe punta a raddoppiare i progetti destinati al mercato europeo. Un passo decisivo per rafforzare la presenza del gruppo tra Europa e Cina, accelerando innovazione e crescita.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/03/2026