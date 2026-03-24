Zeekr X: alla scoperta del nuovo SUV medio. Prova del lusso accessibile alla cinese maniera

Se pensavi che Geely avesse già dato il massimo con la rinascita di Volvo e il lancio di Polestar, preparati, perché con Zeekr alza ancora l'asticella. Il bersaglio, questa volta, è il segmento dei C-SUV, dove oggi ti giochi la partita più dura.

Qui scende in campo Zeekr X, un SUV elettrico di medie dimensioni che vuole essere un manifesto del lusso accessibile. Tanto silicio, prestazioni da urlo e un’attenzione al dettaglio che ti farà guardare le rivali tedesche con occhio diverso.

Zeekr X, 3/4 anteriore

A vederla dal vivo, la Zeekr X non assomiglia a nessun'altra, con quel musetto affilato e dagli occhietti piccoli e tecnologici. Si accompagnano a un tetto che spiove repentinamente verso la coda, a disegnare un padiglione inconsueto.

È lunga 4,43 m: una misura perfetta se devi districarti nel traffico della tua città senza rinunciare a una buona versatilità. Che tuttavia risente di un bagagliaio non enorme in questa categoria, visto che si ferma a 362 litri.

Zeekr X si prende la rivincita nello spazio a bordo, dove fa valere posti posteriori davvero generosi, pur al netto di un mobiletto centrale un po' invadente per il quinto passeggero.

Originale la tasca elastica portaoggetti sotto la plancia e il gancio cromato a scomparsa per le borse delle signore: un dettaglio comodo e di stile.

Basta uno sguardo ai rivestimenti per capire le ambizioni premium del marchio cinese: nell'allestimento in prova, morbida pelle Nappa riveste senza economie anche i pannelli porta posteriori, e tutto è fatto a regola d'arte.

Il prezzo da pagare per un interno dalle superfici levigate e pulitissime è il ricorso un po' eccessivo ai comandi touch, con la conseguenza che anche per regolare i retrovisori esterni bisogna prima aver trovato il menu apposito nell'infotainment. E solo dopo puoi comandare la regolazione elettrica coi tasti al volante.

Forse non è molto intuitiva da gestire, dunque, e quando guidi ti induce a qualche distrazione più del dovuto, ma la tecnologia di bordo è davvero tanta e al passo coi tempi, con app, assistenza alla guida completa e connettività di serie fin dal livello base.

Su tutte le versioni la tua sicurezza è presidiata da un esercito di occhi elettronici: 5 telecamere HD, 5 radar a onde millimetriche e 12 sensori a ultrasuoni gestiscono il pacchetto Zeekr AD, un sistema di guida assistita avanzato che si aggiorna da solo via radio (Over-the-Air). Così che l’auto comprata oggi sarà ancora più intelligente domani.

Al volante della Zeekr X

La Zeekr X non è solo bella da vedere, è anche maledettamente veloce. La gamma si divide in due anime, entrambe basate sulla piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture) che Geely ha acquisito dalla defunta SAAB. E qui devi scegliere quanto vuoi ''esagerare''.

Da un lato, ci sono le versioni Core e Long Range, che hanno un solo motore a dare la trazione posteriore, con 272 CV. La prima completa lo 0-100 in 5,9 secondi e ha fino a 330 km di autonomia. La seconda risparmia 3 decimi nello sprint e prolunga la guida tra un rifornimento e l'altro fino a 446 km.

Se cerchi l'adrenalina, il top di gamma Privilege mette sul piatto due motori a magneti permanenti, a dare la trazione integrale e 428 CV complessivi. Con tanta potenza, Zeekr X brucia lo 0-100 km/h in 3,8 secondi e pazienza se l'autonomia cala un po', fermandosi a 425 km.

Al volante, la Zeekr X mi accoglie con un sedile che fascia bene e un volante di taglio squadrato e dal sapore sportivo. La risposta di quest'ultimo è la prima, gradita sorpresa, abituato come ormai sono a SUV elettrici cinesi confortevoli e magari veloci, ma quasi mai comunicativi.

Zeekr fa eccezione e, presumibilmente grazie all'expertise di Volvo, offre sensazioni di guida tra le curve perfettamente in linea con le aspettative e i gusti degli automobilisti europei.

Del resto, non è un caso se i reparti Design e Ricerca e Sviluppo della casa cinese sono situati proprio a Goteborg, dove ha casa anche Volvo.

Ed ecco che l'assetto, pur essendo molto molleggiato sugli avvallamenti, trova rigore e coerenza in curva, a dare un comportamento equilibrato. Per il resto, la guida è pronta, vigorosa e silenziosa, proprio come ti aspetti da un'auto elettrica.

Versione Core Long Range Privilege Motore elettrico posteriore elettrico posteriore due, elettrici Potenza 272 CV 272 CV 428 CV Coppia 343 Nm 343 Nm 543 Nm Cambio trasmissione monomarcia trasmissione monomarcia trasmissione monomarcia Trazione posteriore posteriore integrale Velocità 190 km/h 190 km/h 190 km/h Da 0 a 100 km/h 5,9'' 5,6'' 3,8'' Dimensioni 4,43 x 1,84 x 1,57 m 4,43 x 1,84 x 1,57 m 4,43 x 1,84 x 1,57 m Bagagliaio 362 litri 362 litri 362 litri Batteria 49 kWh 69 kWh 69 kWh Autonomia 330 km 446 km 425 km Ricarica max 10-80% 30 minuti 29 minuti 29 minuti Prezzo da 39.100 euro da 44.100 euro da 49.100 euro

Zeekr X attacca a 39.100 euro con la versione Core, dalla dotazione particolarmente ricca per un'entry level. Per esempio rispondono presente il portellone elettrico e la guida assistita, la connettività e la plancia digitale con schermo da 8,8'' per la strumentazione e 14,6'' per l'infotainment.

Di serie anche fari full LED, connettività 5G, ricarica wireless a due piazze, il clima bi-zona con pompa di calore e un enorme tetto panoramico trasparente (non apribile), sedile riscaldato per il guidatore e audio a 7 altoparlanti. Solo per citare le dotazioni principali.

Per 5.000 euro in più, Zeekr X Long Range aggiunge audio premium Yamaha a 13 altoparlanti, sedili a regolazione elettrica, volante riscaldato e una personalizzazione estetica. Oltre a 116 km di autonomia in più: il tutto per 44.100 euro.

La trazione integrale è esclusiva dell'allestimento Privilege da 49.100 euro, che dispone anche di head-up display da 24,3 pollici, sedili anteriori ventilati e dotati di un sofisticato supporto lombare a regolazione elettrica.

Quale versione scegliere dipende principalmente dalle necessità personali in fatto di autonomia. La Long Range sembrerebbe la scelta più equilibrata, a meno che non ti sia necessaria la trazione integrale della Privilege.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/03/2026