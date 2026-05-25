BYD, nuovo brevetto per le batterie allo stato solido: produzione pilota nel 2027

La Cina corre nello sviluppo delle batterie alo stato solido per poter continuare a mantenere le leadership nel settore delle batterie anche quando questa tecnologia sarà effettivamente disponibile. C'è molta attesa nell'arrivo di questi accumulatori che sulla carta promettono molto, a partire da un importante passo avanti in termini di densità energetica. Molte aziende e case automobilistiche ci stanno lavorando da anni e ci stiamo avvicinando velocemente al momento in cui arriveranno i primi modelli, sebbene all'inizio si tratterà di un'offerta di nicchia.

Tra le aziende cinesi che stanno lavorando allo sviluppo delle batterie allo atto solido c'è ovviamente anche BYD che ha depositato un brevetto per una batteria allo stato solido al solfuro.

Batterie stato solido

Il brevetto

Il brevetto (CN121983643A) riguarda una nuova membrana elettrolitica da utilizzare sulle batterie allo stato solido. Più nel dettaglio, Il brevetto descrive una struttura elettrolitica composita comprendente molteplici particelle di elettrolita solido inorganico combinate con un rivestimento di fibre di elettrolita polimerico. La sezione dell'elettrolita inorganico comprende particelle sia più piccole che più grandi. L'elettrolita polimerico è invece costituito da una matrice polimerica e da un sale di litio. Il tutto si traduce, secondo la documentazione, in una struttura che è in grado di migliorare la conduttività ionica e la resistenza meccanica della membrana elettrolitica.

Oltre a parlare della struttura della nuova membrana elettrolitica, il brevetto non aggiunge dettagli come la densità energetica della batteria dotata di questa soluzione, o della durata e delle prestazioni in ricarica. In ogni caso, è la dimostrazione di come BYD stia valutando diverse strade per arrivare a finalizzare le sue batterie allo stato solido.

BYD, batterie allo stato solido: produzione pilota nel 2027

Ad aprile, il responsabile scientifico di BYD, Lian Yubo, aveva dichiarato che il lavoro di sviluppo delle batterie allo stato solido era arrivato a una fase ''critica''. Lian aveva identificato la stabilità dell'interfaccia solido-solido e la soppressione dei dendriti come i principali colli di bottiglia tecnici da superare per poter arrivare a offrire queste nuove batterie. A quanto pare, stando a quanto emerso in passato, una prima produzione pilota dovrebbe iniziare nel 2027.

L'ultima richiesta di brevetto presentata da BYD arriva mentre diversi produttori cinesi di batterie stanno accelerando lo sviluppo, annunciando i loro prototipi di batterie o svelando tempistiche per i test su strada e la produzione di massa. Del resto, c'è grande competizione tra le aziende cinesi su questa tecnologia.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 25/05/2026