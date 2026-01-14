Honda Civic Type R si prepara per un facelift, ma arriverà in Italia?

La Honda Civic Type R è pronta a rifarsi il look. Nel corso di quest’anno la sportiva compatta giapponese riceverà un facelift, pensato per mantenere fresco un modello che continua a essere un punto di riferimento tra le hot hatch a trazione anteriore.

Per ora, però, Honda mantiene il massimo riserbo. La Casa parla genericamente di aggiornamenti allo stile esterno e interno, senza rilasciare immagini ufficiali né anticipare nel dettaglio quali saranno le modifiche.

Quel che sembra certo è che non ci saranno interventi tecnici sul motore: confermato - pare - il 2.0 turbo a quattro cilindri che in Europa – Italia compresa – ha raggiunto quasi 330 CV, confermandosi tra i più performanti del segmento.

Honda Civic Type R si rinnova. Ma arriverà in Italia?

Il facelift rientra in una strategia più ampia di Honda, che punta a rafforzare il valore percepito della gamma. In quest’ottica si inserisce anche l’introduzione della trasmissione simulata S+ Shift, vista sulla nuova Prelude, che debutterà entro fine anno anche sulla Civic e:HEV Hybrid, con cui condivide parte della meccanica.

Intanto, dagli Stati Uniti arrivano le prime conseguenze pratiche: Honda ha già annunciato un aumento di prezzo di 1.000 dollari per la Civic Type R, che ora negli USA parte da 48.090 dollari, spese di consegna incluse.

Resta però il grande punto interrogativo: la Civic Type R aggiornata arriverà anche in Italia? Al momento Honda non ha fornito indicazioni ufficiali sulla disponibilità nel nostro mercato.

Fino a pochi mesi fa la CTR in Italia sembrava al capolinea, va detto; ciò nonostante gli appassionati sperano ancora di vedere il facelift non solo nei listini americani, ma anche sulle strade europee. Per non lasciare che l'edizione Best Lap lanciata nell'estate 2025 diventi anche... la Last Lap.