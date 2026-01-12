Honda Civic Type R Arta GT by Autobacs Seven: la hot-hatch limited edition sogna la pista

La Honda Civic Type R (guarda la prova video di Honda Civic Type R) rappresenta da anni un riferimento nel segmento delle hot-hatch, grazie a prestazioni elevate e un assetto pensato per la guida sportiva. Ma per gli specialisti giapponesi del tuning di Autobacs Seven, “eccellente” non era abbastanza.

Il kit Arta GT per la sportiva asiatica

Il risultato è il kit Arta GT, presentato al recente Tokyo Auto Salon 2026, sviluppato dal team responsabile della ARTA Civic Type R Super GT 500. Una trasformazione profonda, proposta in appena 20 unità, che porta l’estetica della compatta giapponese molto vicino al mondo delle competizioni professionistiche.

Honda Civic Type R Arta GT: la sportiva degli specialisti del tuning Autobacs Seven

Aerodinamica ispirata alle corse

Il frontale introduce un paraurti ridisegnato con splitter pronunciato, griglia oscurata e canard aerodinamici. I passaruota allargati integrano prese d’aria funzionali, mentre il cofano adotta tre sfoghi per la gestione del calore. Al posteriore spiccano minigonne ispirate alle GT3, un nuovo diffusore e un vistoso alettone con supporti a collo di cigno.

Honda Civic Type R Arta GT: il cockpit della hot-hatch giapponese ispirato al mondo racing

Tecnica e assetto evoluti

Oltre alla carrozzeria, Autobacs Seven interviene sulla meccanica con un nuovo intercooler e ulteriori affinamenti al quattro cilindri 2.0 turbo del quale, però, non sono dichiarati i numeri salienti. Ricordiamo che in origine il motore eroga 329 CV e 420 Nm. I freni AP Racing sostituiscono l’impianto Brembo di serie, mentre le sospensioni riviste promettono una guida ancora più precisa. A completare le modifiche c'è un nuovo volante in fibra di carbonio ispirato al mondo degli sport motoristici, rivestito in Alcantara e dotato di nuovi pulsanti e interruttori.

Honda Civic Type R Arta GT: la sportiva è pronta per i track day sulle piste di tutto il mondo

Prezzo ed esclusività

La Honda Civic Type R Arta GT parte da 13,5 milioni di yen (circa 73.000 euro), tasse escluse. Un prezzo elevato, ma in linea con un progetto pensato per chi vuole un’auto da strada con un’anima autenticamente racing. Appassionati dei track day, cosa ne pensate di questa sportiva estrema? Diteci la vostra.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/01/2026