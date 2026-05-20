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Più rigida e reattiva: la Honda Civic Type R secondo HRC (Video)

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22 fa - Honda Civic Type R HRC Concept: video e anticipazioni

Honda Civic Type R in versione HRC Concept diventa ancora più rigida e reattiva. Guarda il video ufficiale dello sviluppo

Prendi una delle trazioni anteriori più efficaci del pianeta e usala come semplice base di partenza. Poi, lascia le chiavi del progetto ai tecnici di Honda Racing Corporation (HRC), quelli che masticano cordoli e motorsport per mestiere.

Il risultato di questa combinazione è la Honda Civic Type R HRC Concept, svelata a inizio gennaio al Tokyo Auto Salon 2026 e ora protagonista di un filmato ufficiale che ci porta direttamente all'interno del suo reparto di sviluppo.

L'idea di fondo è molto concreta: prendere il DNA della Type R standard e affilarlo ulteriormente sfruttando l'esperienza sul campo delle scuderie ufficiali e i feedback dei piloti che corrono in pista. Non si tratta di un semplice esercizio di stile, ma di un travaso tecnologico mirato a esaltare il piacere di guida alla Honda maniera.

Più rigida e reattiva: la parola ai collaudatori

Nel video (che puoi guardare qui sopra) si entra nel vivo dei test dinamici in pista a Suzuka. Bastano poche curve per capire che gli interventi sottopelle hanno modificato in modo profondo il comportamento della vettura, senza però renderla una caricatura ingestibile.

Se vai a scorrere i fotogrammi, ci sono due passaggi piuttosto espliciti che riassumono il lavoro svolto:

  • Al minuto 1:19: Il tester mette subito in chiaro le cose. Il ritmo tra le curve è più serrato, la risposta del motore e dello sterzo è decisamente più immediata e si avverte un netto incremento della rigidità strutturale della scocca. La sensazione, a detta sua, è quella di guidare un'auto completamente diversa.

  • Al minuto 1:36: Viene evidenziato il vero punto di forza della cura HRC. Nonostante il pacchetto di modifiche derivato dalle corse, la Civic riesce a mantenere un equilibrio solido, mettendo sul piatto una grande precisione dell'avantreno senza diventare scorbutica. C'è un bilanciamento tra la cattiveria necessaria in pista e una fluidità di risposta che permette di dialogare bene con il telaio.

Bando alle ciance: se vuoi vedere come si muove e come sta nascendo questa versione speciale, ti lascio alle immagini dello sviluppo. Buona visione.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/05/2026
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Listino Honda Civic
AllestimentoCV / KwPrezzo
Civic 2.0 Elegance 143 CV eCVT 143 / 10539.900 €
Civic 2.0 Sport 143 CV eCVT 143 / 10542.000 €
Civic 2.0 Advance 143 CV eCVT 143 / 10544.400 €
Civic 2.0 Type R 329 / 24259.300 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Honda Civic visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Honda Civic
Emanuele Colombo
Emanuele Colombo
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.

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