Più rigida e reattiva: la Honda Civic Type R secondo HRC (Video)

Prendi una delle trazioni anteriori più efficaci del pianeta e usala come semplice base di partenza. Poi, lascia le chiavi del progetto ai tecnici di Honda Racing Corporation (HRC), quelli che masticano cordoli e motorsport per mestiere.
Il risultato di questa combinazione è la Honda Civic Type R HRC Concept, svelata a inizio gennaio al Tokyo Auto Salon 2026 e ora protagonista di un filmato ufficiale che ci porta direttamente all'interno del suo reparto di sviluppo.
L'idea di fondo è molto concreta: prendere il DNA della Type R standard e affilarlo ulteriormente sfruttando l'esperienza sul campo delle scuderie ufficiali e i feedback dei piloti che corrono in pista. Non si tratta di un semplice esercizio di stile, ma di un travaso tecnologico mirato a esaltare il piacere di guida alla Honda maniera.
Più rigida e reattiva: la parola ai collaudatori
Nel video (che puoi guardare qui sopra) si entra nel vivo dei test dinamici in pista a Suzuka. Bastano poche curve per capire che gli interventi sottopelle hanno modificato in modo profondo il comportamento della vettura, senza però renderla una caricatura ingestibile.
Se vai a scorrere i fotogrammi, ci sono due passaggi piuttosto espliciti che riassumono il lavoro svolto:
Al minuto 1:19: Il tester mette subito in chiaro le cose. Il ritmo tra le curve è più serrato, la risposta del motore e dello sterzo è decisamente più immediata e si avverte un netto incremento della rigidità strutturale della scocca. La sensazione, a detta sua, è quella di guidare un'auto completamente diversa.
Al minuto 1:36: Viene evidenziato il vero punto di forza della cura HRC. Nonostante il pacchetto di modifiche derivato dalle corse, la Civic riesce a mantenere un equilibrio solido, mettendo sul piatto una grande precisione dell'avantreno senza diventare scorbutica. C'è un bilanciamento tra la cattiveria necessaria in pista e una fluidità di risposta che permette di dialogare bene con il telaio.
Bando alle ciance: se vuoi vedere come si muove e come sta nascendo questa versione speciale, ti lascio alle immagini dello sviluppo. Buona visione.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Civic 2.0 Elegance 143 CV eCVT
|143 / 105
|39.900 €
|Civic 2.0 Sport 143 CV eCVT
|143 / 105
|42.000 €
|Civic 2.0 Advance 143 CV eCVT
|143 / 105
|44.400 €
|Civic 2.0 Type R
|329 / 242
|59.300 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Honda Civic visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Honda Civic
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.