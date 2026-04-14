Honda Super-N, una piccola hot hatch elettrica per la città con cambio simulato

In Europa sta arrivano una kei car elettrica davvero molto speciale. A partire da luglio sarà in vendita nel Regno Unito la nuova Honda Super-N, una vettura molto particolare che abbiamo iniziato a conoscere al Goodwood Festival of Speed dello scorso anno quando era ancora solo un concept. Questo modello nasce sulla base della Honda N-One, una kei car venduta in Giappone che è stata rivista per farsi spazio nel mercato europeo.

Honda Super-N

Una piccola hot hatch elettrica

Piccola ma con un'anima da hot hatch. La lunghezza non arriva infatti ai 3,6 metri. Il modello europeo è stato rivisto nel design adottando paraurti ridisegnati, carreggiate allargate, minigonne specifiche e uno spoiler alla fine del tetto. Il tutto, per offrire un look più grintoso. Anche il motore è stato rivisto non dovendo sottostare alla regolamentazione giapponese delle kei car che impone un limite di potenza. L'unità adesso eroga 70 kW, cioè 95 CV. Non sono tanti in senso assoluto ma le dimensioni compatte dovrebbero comunque rendere la nuova Honda Super-N molto divertente da guidare. Non sappiamo i dati sulle prestazioni tranne che la vettura sarà in grado di percorrere con un pieno di energia 128 miglia, cioè circa 206 km WLTP (la batteria dovrebbe essere da circa 29 kWh).

Honda Super-N

Cambio simulato come le sportive elettriche

Sarà anche piccola ma dispone di alcune scelte tecniche interessanti che troviamo sulle sportive elettriche. Per esempio, c'è la modalità Boost che permette di disporre della piena potenza, con la grafica della strumentazione digitale che cambia e appare pure il contagiri. Già perché in questa modalità si attivano il cambio simulato a 7 rapporti e i suoni artificiali (Active Sound Control) che riproducono quelli di un motore endotermico. Con questa curiosa scelta, visto il segmento della Honda Super-N, la casa automobilistica vuole offrire ai clienti un maggiore coinvolgimento alla guida.

L'abitacolo è molto semplice nella struttura ma come detto troviamo la strumentazione digitale da 7 pollici, mentre centralmente sulla plancia è presente un sistema infotainment da 9 pollici. Insomma, una piccola elettrica che punta a voler essere agile in città ma mai noiosa.

Honda Super-N

Prezzo

Nel Regno Unito i prezzi partiranno da meno di 20.000 sterline cioè da poco meno di 23.000 euro. La vedremo anche in altri Paesi del Vecchio Continente? Al momento non lo sappiamo. Possiamo solo aspettare l'arrivo di eventuali novità.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 14/04/2026