Quando il restomod celebra un’icona: Kalmar 7-97 è un omaggio alla 911 Turbo anni ‘70

Il team di Kalmar (guarda la homepage di Kalmar) non è nuovo a realizzazioni impegnative e di grande qualità e oggi gli specialisti danesi tornano sotto i riflettori con un progetto assai ambizioso.

Kalmar 7-97 Turbo, il concetto restomod alza l’asticella

La nuova Kalmar 7-97 Turbo spinge il concetto di restomod verso territori inesplorati, rendendo omaggio alla leggendaria 911 Turbo serie 930 con una produzione limitata e prestazioni di assoluto rilievo (guarda un restomod su base Porsche 911/964).

Kalmar 7-97 Turbo: il restomod danese omaggia la Porsche 911 Turbo serie 930

Turbo Edition: potenza e rarità

Come suggerisce il nome, la Turbo Edition introduce la sovralimentazione nella formula Kalmar. Sarà disponibile sia in versione Coupé sia Cabriolet, per un totale massimo di undici esemplari destinati a collezionisti e appassionati. Una scelta che rafforza l’esclusività del modello e ne consolida il valore simbolico.

Kalmar 7-97 Turbo: motore sovralimentato con 650 CV e 670 Nm di coppia

Dal boxer aspirato al turbo con 650 CV

La 7-97 originale puntava tutto sulla purezza meccanica, grazie a un sei cilindri boxer aspirato da 4,0 litri capace di 411 CV. Nella Kalmar 7-97 Turbo, invece, quel motore lascia spazio a un boxer turbo da 3,2 litri, in grado di erogare 650 CV e 670 Nm di coppia.

Numeri che la collocano allo stesso livello di una moderna Porsche 911 Turbo S (992).

Kalmar 7-97 Turbo: trazione integrale e cambio manuale per la sportiva scandinava

Tecnologia moderna al servizio della guida

Per gestire una potenza simile, Kalmar ha completamente rivisto il propulsore con:

nuovi pistoni e cilindri rinforzati

guarnizioni della testata in rame-berillio

sedi valvole aggiornate

La trazione integrale, abbinata a un sistema di controllo della trazione moderno, assicura un comportamento prevedibile e progressivo. Il cambio manuale con terzo pedale resta un punto fermo, sottolineando il legame con la guida analogica.

Kalmar 7-97 Turbo: telaio rinforzato e alleggerito con fibra di carbonio e freni carboceramici

Telaio alleggerito e componenti racing

Il telaio è stato rinforzato e alleggerito grazie all’uso esteso della fibra di carbonio per tetto e portiere. Completano il quadro freni carboceramici, cerchi in magnesio da 18 pollici con serraggio centrale e sospensioni adattive TracTive. Il peso si ferma a 1.200 kg, valore notevole considerando la dotazione tecnica.

Kalmar 7-97 Turbo: interni sportivi con sedili Recaro rivestiti in pregiata pelle

Design raffinato, non stravolto

A differenza di altri restomod, Kalmar sceglie l’evoluzione stilistica. Nuovo spoiler posteriore, frontale ispirato alle 911 classiche e richiami alla 911R del 1967 definiscono un’estetica coerente e senza eccessi.

Kalmar 7-97 Turbo: solo undici esemplari in versione Coupé e Cabriolet

Interni personalizzabili e anima artigianale

Gli interni riprendono l’impostazione della 7-97 standard, con sedili Recaro Sportster CS in pelle marrone scuro. Ogni cliente potrà personalizzare l’abitacolo, rendendo ogni Kalmar 7-97 Turbo un pezzo unico. Il prezzo? No comment, ma siamo certi che saranno cifre da capogiro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/01/2026