Lamborghini Miura: il più controverso restomod di Liberty Walk

La Lamborghini Miura, introdotta negli anni '60, è spesso celebrata come la prima supercar al mondo, un'icona di design e prestazioni. Recentemente, il famoso tuner giapponese Liberty Walk ha intrapreso un progetto audace: un restomod della Miura chiamato LB-Silhouette Works GT Lamborghini Miura, che ancora prima di essere svelato dal vivo al Salone dell'Auto di Tokyo 2025, il prossimo 10 gennaio, ha già suscitato dibattiti tra appassionati e puristi.

Lamborghini Miura: il restomod di Liberty Walk, vista laterale

Modifiche alla carrozzeria

Liberty Walk è rinomata per le sue trasformazioni estreme e la Miura non fa eccezione. La carrozzeria è stata ampliata con un kit widebody aggressivo, caratterizzato da parafanghi allargati, che conferisce all'auto una presenza su strada imponente senza troppo deturpare la proverbiale morbidezza della silhouette, non fosse per il vistosissimo alettone. Il veicolo è stato abbassato quasi a sfiorare il suolo, secondo i dettami del tuning di scuola giapponese, enfatizzando l'aspetto racing. Una livrea personalizzata in bianco e nero, con i loghi di Liberty Walk, completa l'estetica.

Modifiche al motore

Sebbene Liberty Walk sia principalmente nota per le modifiche estetiche, ci si interroga sulle possibili elaborazioni al motore V12 da 4,0 litri della Miura. Dettagli sulle specifiche meccaniche non sono stati divulgati, ma è plausibile che quando il kit estetico verrà messo in vendita, nel corso del prossimo anno, si rendano disponibili anche interventi per incrementare la potenza e migliorare le prestazioni, rispetto ai 350/385 CV originali.

Modifiche a telaio, freni e sospensioni

Per gestire l'eventuale aumento di potenza e l'accresciuta deportanza aerodinamica, il telaio potrebbe aver subito rinforzi strutturali. Le sospensioni sono probabilmente state aggiornate per offrire una guida più rigida e reattiva, adeguata all'assetto ribassato. I cerchi sono maggiorati rispetto a quelli originali da 15 pollici e l'impianto frenante è certamente stato potenziato, per garantire una decelerazione in linea con le aspettative del pilota moderno e per non far apparire i dischi minuscoli dietro le razze delle nuove ruote, il cui disegno ricorda quelle della tedesca BBS.

Lamborghini Miura: il restomod di Liberty Walk, 3/4 posteriore

Proprietari famosi della Lamborghini Miura

Nel corso degli anni, la Miura ha attirato l'attenzione di numerose celebrità e personaggi influenti. Tra i proprietari più noti si annoverano musicisti, attori e imprenditori di fama mondiale, attratti dal design rivoluzionario e dalle prestazioni eccezionali dell'auto. L'italiano Little Tony ne possedeva una azzurro metallizzato (foto più in basso), così come Frank Sinatra, Miles Davies, Eddie Van Halen e Rod Stewart. E ancora l'ex-pilota di Formula 1 Jean-Pierre Beltoise, lo scià dell'Iran, re Fahd e il principe Faisal dell'Arabia Saudita.

Potenza, Velocità e Differenze delle Varie Versioni

La Miura è stata prodotta in diverse varianti, ciascuna con specifiche distintive:

P400 è la prima versione. con un motore V12 da 350 CV, capace di raggiungere una velocità massima di circa 280 km/h.

P400 S fu introdotta nel 1968, con un incremento di potenza a 370 CV e miglioramenti negli interni, come gli alzacristalli elettrici.

P400 SV fu l'ultima e più potente versione, con 385 CV, sospensioni riviste e un design posteriore modificato per ospitare pneumatici più larghi, migliorando la stabilità e la maneggevolezza.

La Lamborghini Miura è una delle auto classiche più ambite e costose sul mercato e il suo valore è aumentato significativamente negli ultimi anni. I prezzi variano a seconda della versione e delle condizioni del veicolo: le versioni P400 S e P400 SV, in particolare, sono molto ricercate dai collezionisti e possono raggiungere quotazioni da capogiro. Ad esempio, una Miura P400 S può raggiungere quotazioni tra 1,5 e 3 milioni di euro, mentre una P400 SV, essendo più rara e potente, può superare i 4 milioni di euro.

Lamborghini Miura P400 SV: l'auto in versione ''scoperta''

Il restomod della Miura da parte di Liberty Walk ha diviso l'opinione pubblica. Alcuni appassionati apprezzano l'audacia e l'innovazione del progetto, mentre i puristi criticano la modifica di un'auto storica così rara e iconica. La controversia principale riguarda l'alterazione di un pezzo di storia automobilistica, con timori che tali modifiche possano diminuire il valore collezionistico dell'auto.

Quanto è Rara la Lamborghini Miura?

Con solo 763 esemplari prodotti tra il 1966 e il 1973, la Miura è estremamente rara. Le versioni più esclusive, come la P400 SV, sono ancora più limitate: appena 150 gli esemplari realizzati, per un fascino e un valore sul mercato delle auto d'epoca ancora maggiori.

Perde o Acquista Valore Dopo il Tuning di Liberty Walk?

Il tuning di Liberty Walk sulla Lamborghini Miura solleva una domanda cruciale: un’auto così iconica guadagna o perde valore dopo un restomod così radicale?

Lamborghini Miura S del cantante Little Tony, vista laterale

L’impatto sui puristi e sul valore collezionistico

Per i puristi e i collezionisti di auto d’epoca, qualsiasi modifica che altera l’autenticità di un veicolo storico tende a ridurne il valore. La Lamborghini Miura, essendo un’icona con pochi esemplari prodotti, viene spesso considerata un’opera d’arte da preservare. Interventi come l'aggiunta di un body kit allargato o una livrea personalizzata possono essere visti come una perdita del suo valore storico, specialmente per chi privilegia auto in condizioni originali o restaurate secondo le specifiche di fabbrica.

Un nuovo mercato per le auto personalizzate

D’altro canto, il tuning di Liberty Walk potrebbe attrarre un diverso tipo di acquirente. Il mercato delle auto personalizzate di lusso, sempre più in crescita, premia progetti unici e audaci. Chi cerca un’auto esclusiva con un design contemporaneo e una storia unica potrebbe essere disposto a pagare cifre elevate per un restomod di questo calibro. Questo è stato dimostrato da altre creazioni di Liberty Walk, come la reinterpretazione della Ferrari F40 e il restomod della Lamborghini Countach, che hanno trovato apprezzamento tra gli appassionati di tuning di lusso.

Un equilibrio delicato

In sintesi, il valore dipende dal pubblico di riferimento. Per i collezionisti tradizionali, la Miura modificata potrebbe perdere il suo fascino e il suo valore economico. Tuttavia, per chi cerca un pezzo unico nel mondo delle auto personalizzate, il lavoro di Liberty Walk potrebbe aumentare l’attrattiva e, di conseguenza, il prezzo. Come dimostrano casi simili, il successo di un progetto di restomod dipende dalla percezione del mercato e dall’interesse generato attorno all’auto (guardala nel video qui sotto).

In definitiva, il restomod della Miura di Liberty Walk rappresenta una scommessa sul futuro del mercato automobilistico: l’incontro tra storia e innovazione può trovare il suo equilibrio, ma non senza suscitare dibattiti tra i puristi e i fan delle auto personalizzate.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/12/2024